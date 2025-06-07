На Харьковщине судили депутата за недекларирование имущества

Харьковский депутат не задекларировал имущество — решение суда
В Харьковской области судили депутата, который не задекларировал дом и автомобиль. В целом он скрыл имущества на 770 тысяч гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.
Детали дела
Депутат Кегичевского поселкового совета нарушил требования финансового контроля: при подаче ежегодных деклараций за 2022 и 2023 годы он указал ложные данные на общую сумму более 771 тысячи гривен.
В частности, он не задекларировал жилой дом, в котором проживал на тот момент и который принадлежит его родственнику, а также не указал стоимость автомобиля, которым владеет.
Решение суда
Суд признал чиновника виновным в представлении заведомо недостоверных сведений в декларации и назначил наказание в виде штрафа.
Мужчина не согласился с таким решением и подал апелляцию. Однако и апелляционный суд поддержал прокуратуру и оставил решение в силе.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении трем бывшим министрам обороны в незаконной реализации имущества ВСУ.
Также на днях правоохранители вручили второе подозрение руководителю АМКУ Павлу Кириленко и его жене.
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