На Харьковщине судили депутата за недекларирование имущества

Решение суда. Иллюстративное фото: depositphotos

В Харьковской области судили депутата, который не задекларировал дом и автомобиль. В целом он скрыл имущества на 770 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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Депутат Кегичевского поселкового совета нарушил требования финансового контроля: при подаче ежегодных деклараций за 2022 и 2023 годы он указал ложные данные на общую сумму более 771 тысячи гривен.

В частности, он не задекларировал жилой дом, в котором проживал на тот момент и который принадлежит его родственнику, а также не указал стоимость автомобиля, которым владеет.

Решение суда

Суд признал чиновника виновным в представлении заведомо недостоверных сведений в декларации и назначил наказание в виде штрафа.

Мужчина не согласился с таким решением и подал апелляцию. Однако и апелляционный суд поддержал прокуратуру и оставил решение в силе.

Скриншот поста прокуратуры

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении трем бывшим министрам обороны в незаконной реализации имущества ВСУ.

Также на днях правоохранители вручили второе подозрение руководителю АМКУ Павлу Кириленко и его жене.