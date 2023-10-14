Харківський гідрометцентр попереджає про туман: прогноз погоди на вихідні у Харкові

Туман у Харкові. Ілюстративне фото: Василь Голосний / Facebook

Вночі та вранці 14 жовтня по області та місту очікується туман, який може суттєво знизити видимість до 200-500 метрів. Це небезпечне явище матиме I рівень небезпеки.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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У цей день в регіоні очікується хмарна погода з короткочасними проясненнями. Опадів практично не передбачається. Вночі та вранці спостерігатиметься туман із видимістю 200-500 метрів.

Вітер уночі буде мінливим напрямком зі швидкістю 3-8 м/с, а вдень очікується помірний південно-західний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в нічний час коливатиметься від 2°C до 7°C тепла, а вдень очікується тепло з температурою в межах 13-18°C.

У Харкові також прогнозується хмарна погода без опадів. Вітер буде змінним зі швидкістю 3-8 м/с та південно-західний вдень зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 3-5°C тепла, а вдень підніметься до 15-17°C.

Прогноз погоди в Харкові 15 жовтня

У неділю очікується хмарна погода із короткочасними проясненнями. Опадів не передбачається. Вітер дме з південного заходу зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря в нічний час становитиме від 5°C до 10°C тепла, а вдень можна насолоджуватися сонячною погодою з температурою в межах 15-20°C.

Нагадаємо, що що суцільна метеорологічна небезпека, яка, за прогнозами погодних експертів, мала тривати три доби, скоро закінчиться. Синоптикиня Наталія Голеня розповіла, коли в Україну повернеться тепла погода.