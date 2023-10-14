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Харьковский гидрометцентр предупреждает о тумане: прогноз погоды на выходные в Харькове

14 октября 2023 07:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Харьковский гидрометцентр предупреждает о тумане: прогноз погоды на выходные в Харькове
Туман в Киеве. Иллюстративное фото: Василий Голосный / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Ночью и утром 14 октября по области и городу ожидается туман, который может снизить видимость до 200-500 метров. Это опасное явление будет иметь I уровень опасности.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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В этот день в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков практически не предполагается. Ночью и утром будет туман с видимостью 200-500 метров.

Ветер ночью будет переменным направлением со скоростью 3-8 м/с, днем ожидается умеренный юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 2°C до 7°C тепла, а днем ожидается тепло с температурой в пределах 13-18°C.

В Харькове прогнозируется облачная погода без осадков. Ветер будет переменным со скоростью 3-8 м/с и юго-западный днем со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет 3-5°C тепла, а днем поднимется до 15-17°C.

Прогноз погоды в Харькове 15 октября

В воскресенье ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями. Осадков не предполагается. Ветер дует с юго-запада со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит от 5°C до 10°C тепла, а днем можно наслаждаться солнечной погодой с температурой в пределах 15-20°C.

Напомним, что сплошная метеорологическая опасность, которая, по прогнозам погодных экспертов, должна была длиться трое суток, скоро закончится. Синоптик Наталья Голеня рассказала, когда в Украину вернется теплая погода.

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