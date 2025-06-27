Студент співпрацював з ФСБ та надсилав дані про місцеперебування підрозділів ЗСУ

Чоловік у кайданках. Ілюстративне фото: pexels.com

На Харківщині судили студента, який передавав дані ФСБ про розташування підрозділі ЗСУ та військових об'єктів. Він отримав суворий тюремний термін.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На засідання Основ’янського районного суду з'ясувалось, що студент "Центру професійно-технічної освіти № 2" сфотографував екран свого мобільного телефону з відкритою картою додатка "Google Maps", на якій позначив місця розташування військових частин та військової техніки ЗСУ в місті Харкові. Він надіслав це фотографічне зображення через месенджер Telegram представнику ФСБ.

Наступного дня обвинувачений знову надіслав фотографію екрана свого мобільного телефону з картою місцевості Харкова, позначивши будівлю, де, на його думку, знаходився особовий склад Збройних Сил України.

Рішення суду

Суд визнав дії обвинуваченого як поширення інформації про переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україні, і призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Окрім того, суд постановив стягнути з обвинуваченого судові витрати на проведення трьох комп'ютерно-технічних експертиз загальною вартістю 38 621,28 гривень.

Раніше ми повідомляли, що у Києві суд визнав студента винним у співпраці з агресором. Суд встановив, що той допомагав в криптоопераціях російським окупантам.

А у Рівненській області міський суд визнав винною жінку, яка повідомляла в месенджер Viber про розташування патрулів ТЦК. Вона отримала покарання суду.