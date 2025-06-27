Студент сотрудничал с ФСБ и присылал данные о местонахождении подразделений ВСУ

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

На Харьковщине судили студента, который передавал данные ФСБ о расположении подразделении ВСУ и военных объектов. Он получил строгий тюремный срок.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

На заседание Основянского районного суда выяснилось, что студент "Центра профессионально-технического образования № 2" сфотографировал экран своего мобильного телефона с открытой картой приложения "Google Maps", на которой обозначил места расположения воинских частей и военной техники ВСУ в городе Харькове. Он прислал это фотографическое изображение через мессенджер Telegram представителю ФСБ.

На следующий день обвиняемый снова прислал фотографию экрана своего мобильного телефона с картой местности Харькова, обозначив здание, где, по его мнению, находился личный состав Вооруженных Сил Украины.

Решение суда

Суд признал действия обвиняемого как распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украине, и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого судебные расходы на проведение трех компьютерно-технических экспертиз общей стоимостью 38 621,28 гривен.

Ранее мы сообщали, что в Киеве суд признал студента виновным в сотрудничестве с агрессором. Суд установил, что тот помогал в криптооперациях российским оккупантам.

А в Ровенской области городской суд признал виновной женщину, которая сообщала в мессенджер Viber о расположении патрулей ТЦК. Она получила наказание суда.