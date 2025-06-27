Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Харьковский студент посылал в ФСБ данные о ВСУ — решение суда

Харьковский студент посылал в ФСБ данные о ВСУ — решение суда

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 00:33
Студент сотрудничал с ФСБ и присылал данные о местонахождении подразделений ВСУ
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com
Ключові моменти Детали дела Решение суда

На Харьковщине судили студента, который передавал данные ФСБ о расположении подразделении ВСУ и военных объектов. Он получил строгий тюремный срок.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

На заседание Основянского районного суда выяснилось, что студент "Центра профессионально-технического образования № 2" сфотографировал экран своего мобильного телефона с открытой картой приложения "Google Maps", на которой обозначил места расположения воинских частей и военной техники ВСУ в городе Харькове. Он прислал это фотографическое изображение через мессенджер Telegram представителю ФСБ.

На следующий день обвиняемый снова прислал фотографию экрана своего мобильного телефона с картой местности Харькова, обозначив здание, где, по его мнению, находился личный состав Вооруженных Сил Украины.

Решение суда

Суд признал действия обвиняемого как распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украине, и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого судебные расходы на проведение трех компьютерно-технических экспертиз общей стоимостью 38 621,28 гривен.

Ранее мы сообщали, что в Киеве суд признал студента виновным в сотрудничестве с агрессором. Суд установил, что тот помогал в криптооперациях российским оккупантам.

А в Ровенской области городской суд признал виновной женщину, которая сообщала в мессенджер Viber о расположении патрулей ТЦК. Она получила наказание суда.

суд Харьков студенты шпионаж ФСБ судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации