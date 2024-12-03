Прогноз погоди у Харкові 4 грудня - що обіцяють синоптики

Дівчина ховається від вітру. Фото: 2day.kh.ua

Погода 4 грудня у Харкові прогнозується переважно хмарна з невеликою ймовірністю опадів. Температура протягом дня коливатиметься від 0°C вночі до 4°C вдень.

Про це повідомляють у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 4 грудня

Атмосферний тиск буде стабільним, близько 761-764 мм рт. ст., а вологість складатиме приблизно 75-90%. Очікується слабкий південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Цей день пройде без значних змін у погодних умовах, зокрема, сильних опадів чи різких температурних коливань не передбачається.

Погода у Харківській області 4 грудня

У Харківській області 4 грудня прогнозується переважно похмура погода з можливими опадами. Вдень температура коливатиметься від +2 до +3°C, з посиленням відчуття холоду через вітер зі швидкістю 5-10 м/с. Увечері можливий невеликий дощ або мряка, особливо у північних районах області, таких як Золочів.

У містах, як-от Валки та Золочів, сонце рідко з’являтиметься, а хмарність буде домінувати більшу частину дня.

Прогноз погоди у Харкові. Фото: скріншот

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду на перший тиждень грудня. Втім, вже відомий прогноз і на другу половину місяця.

Як повідомлялося раніше, вже відомий попередній прогноз погоди на Різдво і Новий рік.