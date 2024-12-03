Прогноз погоды в Харькове 4 декабря - что обещают синоптики

Девушка прячется от ветра. Фото: 2day.kh.ua

Погода 4 декабря в Харькове прогнозируется преимущественно облачная с небольшой вероятностью осадков. Температура в течение дня будет колебаться от 0°C ночью до 4°C днем.

Об этом сообщают в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харькове 4 декабря

Атмосферное давление будет стабильным, около 761–764 мм рт. ст., а влажность составит примерно 75-90%. Ожидается слабый юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Этот день пройдет без значительных изменений в погодных условиях, в частности, сильные осадки или резкие температурные колебания не предполагаются.

Погода в Харьковской области 4 декабря

В Харьковской области 4 декабря прогнозируется преимущественно пасмурная погода с возможными осадками. Днем температура будет колебаться от +2 до +3°C, с усилением ощущения холода из-за ветра со скоростью 5-10 м/с. Вечером возможен небольшой дождь или туман, особенно в северных районах области, таких как Золочев.

В городах, таких как Валки и Золочев, солнце будет редко появляться, а облачность будет доминировать большую часть дня.

Прогноз погоды в Харькове. Фото: скриншот

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду на первую неделю декабря. Впрочем, уже известен прогноз и на вторую половину месяца.

Как сообщалось ранее, уже известен предварительный прогноз погоды на Рождество и Новый год.