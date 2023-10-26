Прогноз погоди у Харкові та області на 26 жовтня

Жінка з собакою під парасолею. Фото: УНІАН

Четверг, 26 жовтня, принесе дощову погоду у Харкові та Харківській області. В регіоні оголошено перший рівень небезпеки, адже можуть бути значні дощі.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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У Харківській області вночі буде значний дощ, який слабшатиме уранці, але вдень знову посилиться. Також варто пам'ятати про можливість туману вранці та вдень, який обмежить видимість на дорозі.

Щодо вітру, вночі він буде дмухати з південного сходу зі швидкістю від 9 до 14 м/с, а потім змінити напрямок на південний захід при швидкості від 5 до 10 м/с.

Температура повітря також показує свою примхливість: вночі очікується від 4 до 9 °C тепла, вдень термометр підніметься від 11 до 16 °C.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Погода у Харкові 26 жовтня

У Харкові очікується змінна погода. Вночі пройшов значний дощ, а вдень припаде невеликий. Вітер також змінюйте свій напрямок, з південно-східного вночі на південно-західний вдень. Швидкість вітру вночі буде від 9 до 14 м/с, а вдень — від 5 до 10 м/с.

Температура повітря показує вночі від 6 до 8 градусів тепла, а вдень піднімається до 12-14 градусів. Хмарна погода проходить у Харкові до самого вечора, але нічний сильний дощ уранці слабшає, і вдень він може знову підсилитися, але надвечір припиниться.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Не забудьте взяти парасольку та одягнутися тепліше, бо холодна та дощова погода буде домінувати в Харкові протягом усього дня.

Нагадаємо, що протягом цього тижня всій території України очікуються зливи, а також туман.

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