Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Холод, сырость и не только — какой будет погода сегодня в Харькове и области arrow

Холод, сырость и не только — какой будет погода сегодня в Харькове и области

26 октября 2023 06:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Прогноз погоды в Харькове и области на 26 октября.
Женщина с собакой под зонтиком. Фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Четверг, 26 октября, принесет дождливую погоду в Харькове и Харьковской области. В регионе объявлен первый уровень опасности, ведь могут быть сильные дожди.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Какая будет погода на Харьковщине сегодня

В Харьковской области ночью будет сильный дождь, который ослабевает утром, но днем снова усилится. Также стоит помнить о возможности тумана по утрам и днем, который ограничит видимость на дороге.

Что касается ветра, то ночью он будет дуть с юго-востока со скоростью от 9 до 14 м/с, а затем изменить направление на юго-запад при скорости от 5 до 10 м/с.

Температура воздуха также показывает свою капризность: ночью ожидается от 4 до 9 °C тепла, днем термометр поднимется от 11 до 16 °C.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: sinoptik.ua

Погода в Харькове 26 октября

В Харькове ожидается переменная погода. Ночью прошел сильный дождь, а днем придется небольшой. Ветер также меняйте свое направление с юго-восточной ночью на юго-западный днем. Скорость ветра ночью будет от 9 до 14 м/с, а днем от 5 до 10 м/с.

Температура воздуха показывает ночью от 6 до 8 градусов тепла, а днем поднимается до 12-14 градусов. Облачная погода проходит в Харькове до самого вечера, но ночной сильный дождь утром ослабевает, и днем он может снова усилиться, но к вечеру прекратится.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

Не забудьте взять зонтик и одеться потеплее, потому что холодная и дождливая погода будет доминировать в Харькове в течение всего дня.

Напомним, что в течение этой недели по всей территории Украины ожидаются ливни, а также туман.

Также мы писали о том, что из-за проблем с канализацией улицы Киева превратились в реки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме