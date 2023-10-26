Прогноз погоды в Харькове и области на 26 октября.

Женщина с собакой под зонтиком. Фото: УНИАН

Четверг, 26 октября, принесет дождливую погоду в Харькове и Харьковской области. В регионе объявлен первый уровень опасности, ведь могут быть сильные дожди.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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В Харьковской области ночью будет сильный дождь, который ослабевает утром, но днем снова усилится. Также стоит помнить о возможности тумана по утрам и днем, который ограничит видимость на дороге.

Что касается ветра, то ночью он будет дуть с юго-востока со скоростью от 9 до 14 м/с, а затем изменить направление на юго-запад при скорости от 5 до 10 м/с.

Температура воздуха также показывает свою капризность: ночью ожидается от 4 до 9 °C тепла, днем термометр поднимется от 11 до 16 °C.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: sinoptik.ua

Погода в Харькове 26 октября

В Харькове ожидается переменная погода. Ночью прошел сильный дождь, а днем придется небольшой. Ветер также меняйте свое направление с юго-восточной ночью на юго-западный днем. Скорость ветра ночью будет от 9 до 14 м/с, а днем от 5 до 10 м/с.

Температура воздуха показывает ночью от 6 до 8 градусов тепла, а днем поднимается до 12-14 градусов. Облачная погода проходит в Харькове до самого вечера, но ночной сильный дождь утром ослабевает, и днем он может снова усилиться, но к вечеру прекратится.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

Не забудьте взять зонтик и одеться потеплее, потому что холодная и дождливая погода будет доминировать в Харькове в течение всего дня.

Напомним, что в течение этой недели по всей территории Украины ожидаются ливни, а также туман.

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