Прогноз погоди у Харкові на 19 березня — що обіцяють синоптики

Зимова погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Завтра, 19 березня, у Харкові та області очікується хмарна погода. Вночі можливий невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, тому водіям варто бути обережними.

Про це повідомляють синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Прогноз погоди у Харкові 19 березня

Погода в Україні 19 березня. Фото: Метеопрог

У Харкові температура повітря вночі знизиться до -3°С, протягом дня потеплішає до +4°С. Вітер північно-західний, помірний, швидкість до 4 м/с. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 755-759 мм рт. ст.

Прогноз погоди у Харківській області 19 березня

Температурна карта України на 19 березня. Фото: Метеопост

По області також буде прохолодно. Вночі температура опуститься до -7°С, вдень очікується від +1°С до +6°С. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. У першій половині дня можливий невеликий сніг, але вдень погода стабілізується без істотних опадів.

Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди на вівторок, 18 березня, та назвали області, де можливий сніг.

Також синоптики склали прогноз погоди в Україні на тиждень з 17 по 23 березня та назвали дні тижня, відколи почнеться відчутне потепління.