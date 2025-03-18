Прогноз погоды в Харькове на 19 марта - что обещают синоптики

Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Завтра, 19 марта, в Харькове и области ожидается облачная погода. Ночью возможен небольшой снег, на дорогах местами гололедица, поэтому водителям стоит быть осторожными.

Об этом сообщают синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харькове 19 марта

Погода в Украине 19 марта. Фото: Метеопрог

В Харькове температура воздуха ночью снизится до -3°С, в течение дня потеплеет до +4°С. Ветер северо-западный, умеренный, скорость до 4 м/с. Атмосферное давление будет оставаться стабильным - 755-759 мм рт. ст.

Прогноз погоды в Харьковской области 19 марта

Температурная карта Украины на 19 марта. Фото: Метеопост

По области также будет прохладно. Ночью температура опустится до -7°С, днем ожидается от +1°С до +6°С. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. В первой половине дня возможен небольшой снег, но днем погода стабилизируется без существенных осадков.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды на вторник, 18 марта, и назвали области, где возможен снег.

Также синоптики составили прогноз погоды в Украине на неделю с 17 по 23 марта и назвали дни недели, когда начнется ощутимое потепление.