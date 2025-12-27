Відео
Головна Харків Хуртовина накриє Харків — прогноз погоди на завтра

Хуртовина накриє Харків — прогноз погоди на завтра

Дата публікації: 27 грудня 2025 16:12
Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 28 грудня
Сніжна погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та області завтра, 28 грудня, очікується хмарною. Крім того, синоптики попереджають про сніг, хуртовину та ожеледицю.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода в Харкові та області 28 грудня

У Харкові та області прогнозують сніг, а вночі та зранку — місцями значний. Крім того, очікується слабка хуртовина.

Прогноз погоди в Україні на 28 грудня
Погода в Україні 28 грудня. Фото: Meteoprog

Вдень можливе слабке налипання мокрого снігу, а на дорогах — ожеледиця. Вітер вночі буде південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, вдень північно-західного, 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря:

  • у Харківській області протягом доби 0...-5 °С;
  • у Харкові вночі -2...-4 °С, вдень 0...-2 °С.
null
Допис Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра на Одещині очікується різке погіршення погоди. Зокрема, будуть сильні пориви вітру.

А у декількох 28 грудня областях прогнозується сніг та хуртовини. Вночі температура повітря знизиться до -7 °С.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
