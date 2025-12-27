Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 28 грудня

Хуртовина накриє Харків — прогноз погоди на завтра
Погода в Харкові та області завтра, 28 грудня, очікується хмарною. Крім того, синоптики попереджають про сніг, хуртовину та ожеледицю.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода в Харкові та області 28 грудня
У Харкові та області прогнозують сніг, а вночі та зранку — місцями значний. Крім того, очікується слабка хуртовина.
Вдень можливе слабке налипання мокрого снігу, а на дорогах — ожеледиця. Вітер вночі буде південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, вдень північно-західного, 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- у Харківській області протягом доби 0...-5 °С;
- у Харкові вночі -2...-4 °С, вдень 0...-2 °С.
Нагадаємо, завтра на Одещині очікується різке погіршення погоди. Зокрема, будуть сильні пориви вітру.
А у декількох 28 грудня областях прогнозується сніг та хуртовини. Вночі температура повітря знизиться до -7 °С.
