Метель накроет Харьков — прогноз погоды на завтра

Метель накроет Харьков — прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 16:12
Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 28 декабря
Снежная погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 28 декабря, ожидается облачной. Кроме того, синоптики предупреждают о снеге, метели и гололеде.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харькове и области 28 декабря

В Харькове и области прогнозируют снег, а ночью и утром — местами значительный. Кроме того, ожидается слабая метель.

Прогноз погоди в Україні на 28 грудня
Погода в Украине 28 декабря. Фото: Meteoprog

Днем возможно слабое налипание мокрого снега, а на дорогах — гололедица. Ветер ночью будет юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, днем северо-западного, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха:

  • в Харьковской области в течение суток 0...-5 °С;
  • в Харькове ночью -2...-4 °С, днем 0...-2 °С.
null
Пост Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, завтра в Одесской области ожидается резкое ухудшение погоды. В частности, будут сильные порывы ветра.

А в нескольких 28 декабря областях прогнозируется снег и метели. Ночью температура воздуха снизится до -7 °С.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
