Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 28 декабря

Погода в Харькове и области завтра, 28 декабря, ожидается облачной. Кроме того, синоптики предупреждают о снеге, метели и гололеде.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове и области 28 декабря

В Харькове и области прогнозируют снег, а ночью и утром — местами значительный. Кроме того, ожидается слабая метель.

Днем возможно слабое налипание мокрого снега, а на дорогах — гололедица. Ветер ночью будет юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, днем северо-западного, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха:

в Харьковской области в течение суток 0...-5 °С;

в Харькове ночью -2...-4 °С, днем 0...-2 °С.

Напомним, завтра в Одесской области ожидается резкое ухудшение погоды. В частности, будут сильные порывы ветра.

А в нескольких 28 декабря областях прогнозируется снег и метели. Ночью температура воздуха снизится до -7 °С.