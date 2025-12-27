Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 28 декабря

Метель накроет Харьков — прогноз погоды на завтра
Погода в Харькове и области завтра, 28 декабря, ожидается облачной. Кроме того, синоптики предупреждают о снеге, метели и гололеде.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 28 декабря
В Харькове и области прогнозируют снег, а ночью и утром — местами значительный. Кроме того, ожидается слабая метель.
Днем возможно слабое налипание мокрого снега, а на дорогах — гололедица. Ветер ночью будет юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, днем северо-западного, 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- в Харьковской области в течение суток 0...-5 °С;
- в Харькове ночью -2...-4 °С, днем 0...-2 °С.
Напомним, завтра в Одесской области ожидается резкое ухудшение погоды. В частности, будут сильные порывы ветра.
А в нескольких 28 декабря областях прогнозируется снег и метели. Ночью температура воздуха снизится до -7 °С.
