Кинув гранату під авто військової — на Харківщині затримали підривача

Затриманий зловмисник на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині чоловік кинув гранату під автомобіль військовослужбовиці. Правоохоронці затримали зловмисника та висунули підозру за фактом хуліганства.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у суботу, 9 березня.

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Слідство встановило, що чоловік вирішив помститися військовій через неприязні стосунки, кинувши 7 березня осколкову гранату під авто жінки у селищі Мала Рогань. Транспортний засіб зазнав ушкоджень, інформації щодо того, чи постраждала військова, немає.

Правоохоронці оголосили 25-річному підривачу підозру за фактом хуліганства, вчиненого застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу вигляді тримання під вартою.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, на Одещині чоловік вирішив підірвати квартиру, в якій проживав його знайомий разом зі співмешканкою. Злочинцю загрожує тюремне ув'язнення.

Раніше ми писали, що у Чернігові стався вибух в легковому авто. Правоохоронці з'ясували, що причиною спалаху став підрив гранати в салоні машини. Внаслідок вибуху загинули чоловік та жінка.