Бросил гранату под авто военной — на Харьковщине задержали взрывателя
В Харьковской области мужчина бросил гранату под автомобиль военнослужащей. Правоохранители задержали злоумышленника и выдвинули подозрение по факту хулиганства.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в субботу, 9 марта.
Мужчина отомстил военной, бросив гранату под ее авто
Следствие установило, что мужчина решил отомстить военной из-за неприязни к ней, бросив 7 марта осколочную гранату под авто женщины в поселке Малая Рогань. Транспортное средство получило повреждения, информации о том, пострадала ли военная, нет.
Правоохранители объявили 25-летнему подрывателю подозрение по факту хулиганства, совершенное применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Одесской области мужчина решил подорвать квартиру, в которой проживал его знакомый вместе с сожительницей. Преступнику грозит тюремное заключение.
Ранее мы писали, что в Чернигове произошел взрыв в легковом авто. Стражи порядка выяснили, что причиной взрыва стал подрыв гранаты в салоне машины, в результате чего погибли мужчина и женщина.
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