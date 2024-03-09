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Бросил гранату под авто военной — на Харьковщине задержали взрывателя

9 марта 2024 12:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Бросил гранату под авто военной — на Харьковщине задержали взрывателя
Задержанный злоумышленник в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Харьковской области мужчина бросил гранату под автомобиль военнослужащей. Правоохранители задержали злоумышленника и выдвинули подозрение по факту хулиганства.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в субботу, 9 марта.

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Следствие установило, что мужчина решил отомстить военной из-за неприязни к ней, бросив 7 марта осколочную гранату под авто женщины в поселке Малая Рогань. Транспортное средство получило повреждения, информации о том, пострадала ли военная, нет.

Правоохранители объявили 25-летнему подрывателю подозрение по факту хулиганства, совершенное применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Скриншот сообщения прокуратуры
Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Одесской области мужчина решил подорвать квартиру, в которой проживал его знакомый вместе с сожительницей. Преступнику грозит тюремное заключение.

Ранее мы писали, что в Чернигове произошел взрыв в легковом авто. Стражи порядка выяснили, что причиной взрыва стал подрыв гранаты в салоне машины, в результате чего погибли мужчина и женщина.

Харьков
авто
Украина
граната
Харьковская область
прокуратура
военные

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