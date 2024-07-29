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Кипить гаряча робота — бійці 3 ОШБр показали кадри ліквідації ворожої піхоти на Харківщині

29 липня 2024 20:51
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Третій штурмовій бригаді показали ефектні кадри ліквідації ворожої піхоти
Українські військові стріляють з міномета. Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Українські військові продовжують знищувати техніку та піхоту ворога. Бійці Третьої штурмової показали кадри знищення російської піхоти на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба бригади в Telegram у понеділок, 29 липня.

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Знищення ворожої піхоти

Військові зазначили, що мінометники завантажують та стріляють по піхоті противника під час його наступальних дій на Харківщині.

"Завдання розрахунку — щоб російська піхота була знищена ще на підступах до наших позицій. Прикриває своїх мінометна батарея 1-го штурмового бату!", — йдеться в повідомлені.

Військовий несе боєприпаси. Фото: скриншот
Військовий несе боєприпаси. Фото: скриншот
Військові заряджають міномет. Фото: скриншот
Військові заряджають міномет. Фото: скриншот

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Раніше ми повідомляли, що військові прикордонної бригади "Помста" відбили зухвалий штурм росіян на Бахмутському напрямку. Крім того, воїни знищили не лише піхоту противника, але і його техніку, включно з танками та БТР за допомогою FPV-дрона. 

А на Вовчанському напрямку український дрон влучив точно по окупантах. Біля міста прикордонники зупинили російську техніку та показали відео бою.

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