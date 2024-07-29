В Третій штурмовій бригаді показали ефектні кадри ліквідації ворожої піхоти

Кипить гаряча робота — бійці 3 ОШБр показали кадри ліквідації ворожої піхоти на Харківщині
Українські військові продовжують знищувати техніку та піхоту ворога. Бійці Третьої штурмової показали кадри знищення російської піхоти на Харківщині.
Про це повідомила пресслужба бригади в Telegram у понеділок, 29 липня.
Знищення ворожої піхоти
Військові зазначили, що мінометники завантажують та стріляють по піхоті противника під час його наступальних дій на Харківщині.
"Завдання розрахунку — щоб російська піхота була знищена ще на підступах до наших позицій. Прикриває своїх мінометна батарея 1-го штурмового бату!", — йдеться в повідомлені.
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Раніше ми повідомляли, що військові прикордонної бригади "Помста" відбили зухвалий штурм росіян на Бахмутському напрямку. Крім того, воїни знищили не лише піхоту противника, але і його техніку, включно з танками та БТР за допомогою FPV-дрона.
А на Вовчанському напрямку український дрон влучив точно по окупантах. Біля міста прикордонники зупинили російську техніку та показали відео бою.
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