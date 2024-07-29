В Третій штурмовій бригаді показали ефектні кадри ліквідації ворожої піхоти

Українські військові стріляють з міномета. Фото: скриншот

Українські військові продовжують знищувати техніку та піхоту ворога. Бійці Третьої штурмової показали кадри знищення російської піхоти на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба бригади в Telegram у понеділок, 29 липня.

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Військові зазначили, що мінометники завантажують та стріляють по піхоті противника під час його наступальних дій на Харківщині.

"Завдання розрахунку — щоб російська піхота була знищена ще на підступах до наших позицій. Прикриває своїх мінометна батарея 1-го штурмового бату!", — йдеться в повідомлені.

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Раніше ми повідомляли, що військові прикордонної бригади "Помста" відбили зухвалий штурм росіян на Бахмутському напрямку. Крім того, воїни знищили не лише піхоту противника, але і його техніку, включно з танками та БТР за допомогою FPV-дрона.

А на Вовчанському напрямку український дрон влучив точно по окупантах. Біля міста прикордонники зупинили російську техніку та показали відео бою.