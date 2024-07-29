В Третьей штурмовой бригаде показали эффектные кадры ликвидации вражеской пехоты

Кипит горячая работа — бойцы 3-й ОШБр показали кадры ликвидации вражеской пехоты на Харьковщине
Украинские военные продолжают уничтожать технику и пехоту врага. Бойцы Третьей штурмовой показали кадры уничтожения российской пехоты в Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба бригады в Telegram в понедельник, 29 июля.
Уничтожение вражеской пехоты
Военные отметили, что минометчики загружают и стреляют по пехоте противника во время ее наступательных действий в Харьковской области.
"Задача расчета — чтобы российская пехота была уничтожена еще на подступах к нашим позициям. Прикрывает своих минометная батарея 1-го штурмового бата!" — говорится в сообщении.
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Ранее мы сообщали, что военные пограничной бригады "Помста" отразили дерзкий штурм россиян на Бахмутском направлении. Кроме того, воины уничтожили не только пехоту противника, но и его технику, включая танки и БТР с помощью FPV-дрона.
А на Волчанском направлении украинский дрон попал точно по оккупантам. У города пограничники остановили российскую технику и показали видео боя.
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