В Третьей штурмовой бригаде показали эффектные кадры ликвидации вражеской пехоты

Украинские военные стреляют из миномета. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать технику и пехоту врага. Бойцы Третьей штурмовой показали кадры уничтожения российской пехоты в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в Telegram в понедельник, 29 июля.

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Военные отметили, что минометчики загружают и стреляют по пехоте противника во время ее наступательных действий в Харьковской области.

"Задача расчета — чтобы российская пехота была уничтожена еще на подступах к нашим позициям. Прикрывает своих минометная батарея 1-го штурмового бата!" — говорится в сообщении.

Военный несет боеприпасы. Фото: скриншот

Военные заряжают миномет. Фото: скриншот

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Ранее мы сообщали, что военные пограничной бригады "Помста" отразили дерзкий штурм россиян на Бахмутском направлении. Кроме того, воины уничтожили не только пехоту противника, но и его технику, включая танки и БТР с помощью FPV-дрона.

А на Волчанском направлении украинский дрон попал точно по оккупантам. У города пограничники остановили российскую технику и показали видео боя.