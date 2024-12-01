Північна Корея передала Росії РСЗВ М1991 — чим це загрожує Харкову

Ракетна система залпового вогню M1991. Фото: wofmd.com

Північна Корея передала Росії самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню. Ці РСЗВ несуть серйозну загрозу для Харкова, оскільки вони стріляють на відстань до 60 км, а місто знаходиться за 40 км від російсько-українського кордону.

Про це повідомляє Forbes у суботу, 30 листопада.

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Як зазначає видання, Росія отримала від Північної Кореї 100 артилерійських систем, у тому числі самохідні гаубиці М1989 та реактивні системи залпового вогню М1991. Зазначається, що M1991 — це потужне нове доповнення до пошарпаного російського ракетного корпусу.

"M1991 стріляє 240-міліметровими ракетами вагою 85 кг на відстань до 60 км. M1991 перевершують майже всі артилерійські системи в українському інвентарі. Помітними винятками є високомобільні артилерійські ракетні системи українського виробництва американського виробництва", — йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, російська армія зможе вражати пусковими установками українські окопи та вести вогонь по українських гаубицях й пускових установках. Не менш тривожним є те, що вони можуть вразити прифронтові міста, включаючи Харків, який розташований лише за 40 км від російсько-українського кордону.

Нагадаємо, Нідерланди передали Україні три пускові установки ЗРК Patriot. Вони захищатимуть життєво важливу інфраструктуру країни.

Південнокорейці виступають проти прямого постачання зброї для України. Сеул наголосив, що готовий розглянути цю можливість залежно від майбутніх кроків Росії та Північної Кореї.