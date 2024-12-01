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КНДР передала России новые РСЗО — чем это грозит Харькову

1 декабря 2024 11:45
Ольга Антоновская - редактор
Северная Корея передала России РСЗО М1991 — чем это грозит Харькову
Ракетная система залпового огня M1991 Фото: wofmd.com
Ольга Антоновская - редактор

Северная Корея передала России самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня. Эти РСЗО имеют серьезную угрозу для Харькова, поскольку они стреляют на расстояние до 60 км, а город находится в 40 км от российско-украинской границы.

Об этом сообщает Forbes в субботу, 30 ноября.

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Как отмечает издание, Россия получила от Северной Кореи 100 артиллерийских систем, включая самоходные гаубицы М1989 и реактивные системы залпового огня М1991. Отмечается, что M1991 — это мощное новое дополнение к потрепанному российскому ракетному корпусу.

"M1991 стреляет 240-миллиметровыми ракетами весом 85 кг на расстояние до 60 км. M1991 превосходят почти все артиллерийские системы в украинском инвентаре. Заметными исключениями являются высокомобильные артиллерийские ракетные системы украинского производства американского производства", — говорится в пресс-службе.

По информации издания, российская армия сможет поражать пусковыми установками украинские окопы и вести огонь по украинским гаубицам и пусковым установкам. Не менее тревожно то, что они могут поразить прифронтовые города, включая Харьков, который расположен всего в 40 км от российско-украинской границы.

Напомним, Нидерланды передали Украине три пусковые установки ЗРК Patriot. Они будут защищать жизненно важную инфраструктуру страны.

Южнокорейцы выступают против прямой поставки оружия для Украины. Сеул подчеркнул, что готов рассмотреть эту возможность в зависимости от предстоящих шагов России и Северной Кореи.

оружие Харьков КНДР военная помощь война в Украине Россия

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