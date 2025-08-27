У Харкові зраднику присудили довічне ув'язнення за співпрацю зі спецслужбами РФ

Колаборант з Харкова отримав довічне ув'язнення — в чому винен
Верховний Суд України підтвердив вирок щодо мешканця Харкова, визнаного винним у державній зраді. Під час тимчасової окупації Харківщини він активно співпрацював з російськими окупантами.
Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.
Деталі справи
Суддями встановлено, що обвинувачений протягом перших місяців повномасштабного вторгнення РФ через заборонену соціальну мережу "ВКонтакте" передавав окупаційним військам дані про розташування українських військових частин та техніки в Харкові.
Крім того, обвинувачений публікував матеріали, які підтримували російську збройну агресію та дискредитували Україну.
Остаточне рішення суду
Прокурори Офісу Генерального прокурора відстояли позицію щодо призначення обвинуваченому довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Рішення суду всіх інстанцій було узгоджене з доказами вини обвинуваченого та справедливості призначеного покарання.
Сам обвинувачений свою провину не визнав. На даний час він відбуває покарання у вигляді довічного ув’язнення.
