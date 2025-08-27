Відео
Колаборант з Харкова отримав довічне ув'язнення — в чому винен

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 00:33
У Харкові зраднику присудили довічне ув'язнення за співпрацю зі спецслужбами РФ
Чоловік у кайданках. Ілюстративне фото: pexels.com

Верховний Суд України підтвердив вирок щодо мешканця Харкова, визнаного винним у державній зраді. Під час тимчасової окупації Харківщини він активно співпрацював з російськими окупантами.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Читайте також:

Деталі справи

Суддями встановлено, що обвинувачений протягом перших місяців повномасштабного вторгнення РФ через заборонену соціальну мережу "ВКонтакте" передавав окупаційним військам дані про розташування українських військових частин та техніки в Харкові.

Крім того, обвинувачений публікував матеріали, які підтримували російську збройну агресію та дискредитували Україну.

Остаточне рішення суду

Прокурори Офісу Генерального прокурора відстояли позицію щодо призначення обвинуваченому довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Рішення суду всіх інстанцій було узгоджене з доказами вини обвинуваченого та справедливості призначеного покарання.

Сам обвинувачений свою провину не визнав. На даний час він відбуває покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Раніше повідомлялось, що на Одещини судили шпигуна ФСБ. Українець переодягався жінкою та шпигував за підрозділами ЗСУ.

Також ми інформували, що мешканця Івано-Франківщини судили за те, що він воював у складі армії РФ проти ЗСУ. За державну зраду та колабораціонізм його притягнули до кримінальної відповідальності.

суд Харків держзрада Колаборант судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
