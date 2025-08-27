Видео
Україна
Главная Харьков Коллаборационист из Харькова сел на пожизненное — в чем виноват

Коллаборационист из Харькова сел на пожизненное — в чем виноват

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 00:33
В Харькове предателю присудили пожизненное заключение за сотрудничество со спецслужбами РФ
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

Верховный Суд Украины подтвердил приговор в отношении жителя Харькова, признанного виновным в государственной измене. Во время временной оккупации Харьковщины он активно сотрудничал с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Читайте также:

Детали дела

Судьями установлено, что обвиняемый в течение первых месяцев полномасштабного вторжения РФ через запрещенную социальную сеть "ВКонтакте" передавал оккупационным войскам данные о расположении украинских военных частей и техники в Харькове.

Кроме того, обвиняемый публиковал материалы, которые поддерживали российскую вооруженную агрессию и дискредитировали Украину.

Окончательное решение суда

Прокуроры Офиса Генерального прокурора отстояли позицию о назначении обвиняемому пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Решение суда всех инстанций было согласовано с доказательствами вины обвиняемого и справедливости назначенного наказания.

Сам обвиняемый свою вину не признал. В настоящее время он отбывает наказание в виде пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что в Одесской области судили шпиона ФСБ. Украинец переодевался женщиной и шпионил за подразделениями ВСУ.

Также мы информировали, что жителя Ивано-Франковской области судили за то, что он воевал в составе армии РФ против ВСУ. За государственную измену и коллаборационизм его привлекли к уголовной ответственности.

суд Харьков госизмена Коллаборант судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
