В Харькове предателю присудили пожизненное заключение за сотрудничество со спецслужбами РФ

Верховный Суд Украины подтвердил приговор в отношении жителя Харькова, признанного виновным в государственной измене. Во время временной оккупации Харьковщины он активно сотрудничал с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Детали дела

Судьями установлено, что обвиняемый в течение первых месяцев полномасштабного вторжения РФ через запрещенную социальную сеть "ВКонтакте" передавал оккупационным войскам данные о расположении украинских военных частей и техники в Харькове.

Кроме того, обвиняемый публиковал материалы, которые поддерживали российскую вооруженную агрессию и дискредитировали Украину.

Окончательное решение суда

Прокуроры Офиса Генерального прокурора отстояли позицию о назначении обвиняемому пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Решение суда всех инстанций было согласовано с доказательствами вины обвиняемого и справедливости назначенного наказания.

Сам обвиняемый свою вину не признал. В настоящее время он отбывает наказание в виде пожизненного заключения.

