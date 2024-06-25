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Коли буде світло — як працюватимуть графіки у Харкові та області завтра

25 червня 2024 23:23
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Графіки відключення світла в Харкові 26 червня
Жінка працює без світла. Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У середу, 26 червня, в Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії. Зокрема, у Харківській області графіки діятимуть з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Графіки відключення світла на Харківщині 26 червня

Тривалі відключення відбуватимуться через атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру України. З 17:00 та 23:00 будуть запроваджені посилені обмеження. Графіки будуть застосовуватися до промислових та побутових споживачів, але не зачеплять критичну інфраструктуру.

Інформація про відключення світла в Україні 26 червня. Фото: скриншот
Інформація про відключення світла в Україні 26 червня. Фото: скриншот

Також Харківська обласна військова адміністрація опублікувала оновлені графіки погодинних відключень електроенергії на Харківщині у період з 22 до 28 червня. Оприлюднений документ містить перелік населених пунктів, назви вулиць, порядок та часовий проміжок, протягом якого буде відсутнє електропостачання.

Нагадаємо, наступну зиму 2024-2025 років українці будуть проходити у графіку, за яким відсутність електрики триватиме по 8-10 годин на добу. Без відключень можна буде обійтися лише через зиму, тобто у 2027-2028 роках, але це лише за сприятливих умов. 

Також генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що внаслідок російської окупації та руйнувань під час повномасштабної війни Україна втратила більш ніж 40 ГВт генерації електроенергії, що загрожує енергетичній безпеці держави. Особливо значні втрати спричинені цьогорічними атаками на теплову та гідроелектрогенерацію.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук зазначила, що Міненерго працює над розбудовою розподіленої генерації по всій країні, але найголовніше — це захистити об'єкти енергетичної інфраструктури.

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