Графики отключения света в Харькове 26 июня

Женщина работает без света. Фото: Новини.LIVE

В среду, 26 июня, в Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии. В частности, в Харьковской области графики будут действовать с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Графики отключения света в Харьковской области 26 июня

Длительные отключения будут происходить из-за атак российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины. С 17:00 и 23:00 будут введены усиленные ограничения. Графики будут применяться к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся критической инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 26 июня. Фото: скриншот

Также Харьковская областная военная администрация опубликовала обновленные графики почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области в период с 22 по 28 июня. Обнародованный документ содержит перечень населенных пунктов, названия улиц, порядок и промежуток времени, в течение которого будет отсутствовать электроснабжение.

Напомним, следующую зиму 2024-2025 годов украинцы будут проходить в графике, по которому отсутствие электричества будет длиться по 8-10 часов в сутки. Без отключений можно обойтись только через зиму, то есть в 2027-2028 годах, но это только при благоприятных условиях.

Также генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в результате российской оккупации и разрушений во время полномасштабной войны Украина потеряла более 40 ГВт генерации электроэнергии, что угрожает энергетической безопасности государства. Особенно значительные потери вызваны атаками на тепловую и гидроэлектрогенерацию.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук отметила, что Минэнерго работает над развитием распределенного поколения по всей стране, но самое главное — это защитить объекты энергетической инфраструктуры.