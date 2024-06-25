Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Когда будет свет — как будут работать графики в Харькове и области завтра arrow

Когда будет свет — как будут работать графики в Харькове и области завтра

25 июня 2024 23:23
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Графики отключения света в Харькове 26 июня
Женщина работает без света. Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В среду, 26 июня, в Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии. В частности, в Харьковской области графики будут действовать с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Читайте также:

Графики отключения света в Харьковской области 26 июня

Длительные отключения будут происходить из-за атак российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины. С 17:00 и 23:00 будут введены усиленные ограничения. Графики будут применяться к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся критической инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 26 июня. Фото: скриншот
Информация об отключении света в Украине 26 июня. Фото: скриншот

Также Харьковская областная военная администрация опубликовала обновленные графики почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области в период с 22 по 28 июня. Обнародованный документ содержит перечень населенных пунктов, названия улиц, порядок и промежуток времени, в течение которого будет отсутствовать электроснабжение.

Напомним, следующую зиму 2024-2025 годов украинцы будут проходить в графике, по которому отсутствие электричества будет длиться по 8-10 часов в сутки. Без отключений можно обойтись только через зиму, то есть в 2027-2028 годах, но это только при благоприятных условиях.

Также генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в результате российской оккупации и разрушений во время полномасштабной войны Украина потеряла более 40 ГВт генерации электроэнергии, что угрожает энергетической безопасности государства. Особенно значительные потери вызваны атаками на тепловую и гидроэлектрогенерацию.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук отметила, что Минэнерго работает над развитием распределенного поколения по всей стране, но самое главное — это защитить объекты энергетической инфраструктуры.

электроэнергия
Украина
сфера энергетики
электроснабжение
Укрэнерго
облэнерго
энергетика
отключения света
свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны