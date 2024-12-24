Святкування Різдва у Харкові — коли населення святкує велике свято

Колядники ходять вулицями Харкова. Фото: Ukraїner

Сьогодні, 24 грудня, більшість українців зберуться родинами для святкування Святвечора, а 25 — на Різдво. Нова дата святкування пов'язана з переходом на Григоріанський календар, проте, деякі люди досі святкують велике християнське свято за старим, Юліанським календарем.

Коли харків'яни святкують Різдво поцікавилися кореспонденти Новини.LIVE.

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Коли харків'яни святкують Різдво

Більшість опитаних харків'ян вважає, що святкувати Різдво вони будуть по-новому — з 24 на 25 грудня. Однак є й ті, хто поки святкує за старим стилем, але з часом планує змінити своє рішення.

"В нашій родині ми відзначаємо з 24 на 25 грудня", — поділилась харків'янка.

Дехто святкує Різдво двічі — за старим і за новим стилем.



"Ми такі люди що святкуємо і 24 (грудня. — Ред.) і 7 січня, але все ж таки акцент ми робимо акцент на Новий рік", — сказала інша мешканка Харкова.

Інша дівчина поділилась, що завжди хотіла відзначати Різдво 25 грудня і рада нововведенню.

Харків'янин розповів, що його сім'я святкує Різдво 7 січня, але вважає це звичкою.

Чому Україна перейшла на нову дату святкування Різдва

В Україні 25 грудня відзначають Різдво Христове, що є одним із найбільших християнських свят. Ця дата визначена для більшості християн світу, включаючи Римо-Католицьку Церкву, більшість протестантських конфесій, а також значну частину православних церков, які дотримуються Григоріанського календаря.

Традиція святкування Різдва 25 грудня бере початок ще з IV століття, коли церква офіційно встановила дату святкування народження Ісуса Христа. Цей день обрали, щоб замінити язичницьке свято зимового сонцестояння і підкреслити народження "Світла світу".

Довгий час в Україні, як і в більшості православних країн, Різдво святкували за Юліанським календарем — 7 січня. Проте в сучасному світі дедалі більше православних церков переходять на Григоріанський або Новоюліанський календар, щоб уніфікувати святкування з більшістю християнських церков світу.

У 2017 році Верховна Рада України офіційно внесла 25 грудня до переліку державних свят, зробивши цей день вихідним. Це рішення мало на меті врахувати інтереси християн, які святкують Різдво за Григоріанським календарем. Крім того, це сприяло гармонізації України з європейськими традиціями, де більшість країн відзначають Різдво саме 25 грудня.

У 2023 році Православна Церква України (ПЦУ) оголосила про можливість переходу на Григоріанський календар. Це рішення дає змогу всім християнам України поступово перейти до спільного святкування Різдва Христового, уникаючи календарного роздвоєння.

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