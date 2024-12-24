Празднование Рождества в Харькове – когда население празднует большой праздник

Когда харьковчане празднуют Рождество — опрос
Сегодня, 24 декабря, большинство украинцев соберутся семьями для празднования Сочельника, а 25 — на Рождество. Новая дата празднования связана с переходом на Григорианский календарь, однако некоторые люди до сих пор празднуют большой христианский праздник по старому, Юлианскому календарю.
Когда харьковчане празднуют Рождество, поинтересовались корреспонденты Новини.LIVE.
Когда харьковчане празднуют Рождество
Большинство опрошенных харьковчан считают, что праздновать Рождество они будут по-новому — с 24 по 25 декабря. Однако есть и те, кто пока празднует по старому стилю, но со временем планирует изменить свое решение.
"В нашей семье мы отмечаем с 24 на 25 декабря", — поделилась харьковчанка.
Некоторые празднуют Рождество дважды — по старому и новому стилю.
"Мы такие люди, что празднуем и 24 (декабря. — Ред.) и 7 января, но все же акцент мы делаем акцент на Новый год", — сказала другая жительница Харькова.
Другая девушка поделилась, что всегда хотела отмечать Рождество 25 декабря и рада нововведению.
Харьковчанин рассказал, что его семья отмечает Рождество 7 января, но считает это привычкой.
Почему Украина перешла на новую дату празднования Рождества
В Украине 25 декабря отмечают Рождество Христово, которое является одним из самых больших христианских праздников. Эта дата определена для большинства христиан мира, включая Римско-Католическую Церковь, большинство протестантских конфессий, а также значительную часть православных церквей, придерживающихся Григорианского календаря.
Традиция празднования Рождества 25 декабря начинается еще с IV века, когда церковь официально установила дату празднования рождения Иисуса Христа. Этот день выбрали, чтобы заменить языческий праздник зимнего солнцестояния и подчеркнуть рождение "Света мира".
Долгое время в Украине, как и в большинстве православных стран, Рождество праздновали по Юлианскому календарю – 7 января. Однако в современном мире все больше православных церквей переходят на Григорианский или Новоюлианский календарь, чтобы унифицировать празднование с большинством христианских церквей мира.
В 2017 году Верховная Рада Украины официально внесла 25 декабря в список государственных праздников, сделав этот день выходным. Это решение имело целью учесть интересы христиан, празднующих Рождество по Григорианскому календарю. Кроме того, это способствовало гармонизации Украины с европейскими традициями, где большинство стран отмечают Рождество именно 25 декабря.
В 2023 году Православная Церковь Украины (ВТО) объявила о возможности перехода на Григорианский календарь. Это решение позволяет всем христианам Украины постепенно перейти к совместному празднованию Рождества Христова, избегая календарного раздвоения.
Напомним, Новости.LIVE писал о том, какие поверья существуют в украинской культуре на Сочельник. Также узнайте почему кутья является обязательным блюдом на рождественском столе. А ИИ показал, как будет выглядеть празднование Рождества через 50 лет.
Читайте Новини.LIVE!