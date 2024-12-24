Празднование Рождества в Харькове – когда население празднует большой праздник

Колядники ходят по улицам Харькова. Фото: Russian

Сегодня, 24 декабря, большинство украинцев соберутся семьями для празднования Сочельника, а 25 — на Рождество. Новая дата празднования связана с переходом на Григорианский календарь, однако некоторые люди до сих пор празднуют большой христианский праздник по старому, Юлианскому календарю.

Когда харьковчане празднуют Рождество, поинтересовались корреспонденты Новини.LIVE.

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Когда харьковчане празднуют Рождество

Большинство опрошенных харьковчан считают, что праздновать Рождество они будут по-новому — с 24 по 25 декабря. Однако есть и те, кто пока празднует по старому стилю, но со временем планирует изменить свое решение.

"В нашей семье мы отмечаем с 24 на 25 декабря", — поделилась харьковчанка.

Некоторые празднуют Рождество дважды — по старому и новому стилю.



"Мы такие люди, что празднуем и 24 (декабря. — Ред.) и 7 января, но все же акцент мы делаем акцент на Новый год", — сказала другая жительница Харькова.

Другая девушка поделилась, что всегда хотела отмечать Рождество 25 декабря и рада нововведению.

Харьковчанин рассказал, что его семья отмечает Рождество 7 января, но считает это привычкой.

Почему Украина перешла на новую дату празднования Рождества

В Украине 25 декабря отмечают Рождество Христово, которое является одним из самых больших христианских праздников. Эта дата определена для большинства христиан мира, включая Римско-Католическую Церковь, большинство протестантских конфессий, а также значительную часть православных церквей, придерживающихся Григорианского календаря.

Традиция празднования Рождества 25 декабря начинается еще с IV века, когда церковь официально установила дату празднования рождения Иисуса Христа. Этот день выбрали, чтобы заменить языческий праздник зимнего солнцестояния и подчеркнуть рождение "Света мира".

Долгое время в Украине, как и в большинстве православных стран, Рождество праздновали по Юлианскому календарю – 7 января. Однако в современном мире все больше православных церквей переходят на Григорианский или Новоюлианский календарь, чтобы унифицировать празднование с большинством христианских церквей мира.

В 2017 году Верховная Рада Украины официально внесла 25 декабря в список государственных праздников, сделав этот день выходным. Это решение имело целью учесть интересы христиан, празднующих Рождество по Григорианскому календарю. Кроме того, это способствовало гармонизации Украины с европейскими традициями, где большинство стран отмечают Рождество именно 25 декабря.

В 2023 году Православная Церковь Украины (ВТО) объявила о возможности перехода на Григорианский календарь. Это решение позволяет всем христианам Украины постепенно перейти к совместному празднованию Рождества Христова, избегая календарного раздвоения.

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