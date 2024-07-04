Графіки відключення світла в Харкові 5 липня

Сім'я сидить за столом без світла. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

У п'ятницю, 5 липня, в Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії. Зокрема, у Харківській області графіки діятимуть з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Читайте також:

Графіки відключення світла на Харківщині 5 липня

Тривалі відключення пов'язані з високим рівнем енергоспоживання через спеку. Графіки будуть застосовуватися до промислових та побутових споживачів, але не зачеплять критичну інфраструктуру.

З 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень, а протягом інших годин будуть діяти три черги.

Інформація про відключення світла в Україні 5 липня. Фото: скриншот

Також Харківська обласна військова адміністрація опублікувала оновлені графіки погодинних відключень електроенергії на Харківщині у період з 29 червня до 3 липня. Оприлюднений документ містить перелік населених пунктів, назви вулиць, порядок та часовий проміжок, протягом якого буде відсутнє електропостачання.

Інформація про графіки відключення світла на Харківщині. Фото: Харківське ОВА

Також енергетики радять українцям слідкувати за повідомленнями ДТЕК у Telegram, адже розклад відключень може змінюватися.

Нагадаємо, в енергосистемі України великий дефіцит потужностей. Радник прем’єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що наприкінці липня ситуація може змінитися на краще. Водночас експерти галузі попереджають українців про важку зиму, коли світло будуть вмикати лише на 2-3 години протягом доби.