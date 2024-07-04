Графики отключения света в Харькове 5 июля

Семья сидит за столом без света. Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

В пятницу, 5 июля, в Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии. В частности, в Харьковской области графики будут действовать с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Графики отключения света в Харьковской области 5 июля

Длительные отключения связаны с высоким уровнем энергопотребления из-за жары. Графики будут применяться к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся критической инфраструктуры.

С 00:00 до 03:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений, а в течение остальных часов будут действовать три очереди.

Информация об отключении света в Украине 5 июля. Фото: скриншот

Также Харьковская областная военная администрация опубликовала обновленные графики почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области в период с 29 июня по 3 июля. Обнародованный документ содержит перечень населенных пунктов, названия улиц, порядок и промежуток времени, в течение которого будет отсутствовать электроснабжение.

Информация о графиках отключения света в Харьковской области. Фото: Харьковское ОВА

Также энергетики советуют украинцам следить за сообщениями ДТЭК в Telegram, ведь расписание отключений может изменяться.

Напомним, в энергосистеме Украины большой дефицит мощностей. Советник премьер-министра, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что в конце июля ситуация может измениться к лучшему. В то же время эксперты отрасли предупреждают украинцев о тяжелой зиме, когда свет будут включать всего на 2-3 часа в течение суток.