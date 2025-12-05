Коли не буде світла на Харківщині 6 грудні - графік

Коли не буде світла на Харківщині — графік відключень на завтра
Дата публікації: 5 грудня 2025 23:28
Люди без світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
У суботу, 6 грудня, з 06:00 до 00:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень. Застосовуватимуться одночасно від 0,5 до 2,5 черг відключень.
Про це повідомили у пресслужбі "Харківобленерго".
Коли не буде світла на Харківщині 6 грудні
Орієнтовні години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання:
- 1.1 — 07:00-10:30; 17:30-21:00;
- 1.2 — 07:00-10:30; 17:30-21:00;
- 2.1 — 07:00-10:30; 17:30-21:00;
- 2.2 — 09:00-10:30; 14:00-21:00;
- 3.1 — 10:30-14:00; 21:00-23:00;
- 3.2 — 10:30-14:00; 21:00-00:00;
- 4.1 — 10:30-14:00; 17:30-19:00; 21:00-22:00;
- 4.2 — 10:30-14:00; 21:00-23:00;
- 5.1 — 14:00-17:30;
- 5.2 — 14:00-17:30;
- 6.1 — 06:00-07:00; 14:00-17:30;
- 6.2 — 06:00-07:00; 14:00-17:30.
Для промисловості та бізнесу Харківщини з 06:00 до 00:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
