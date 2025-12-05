Коли не буде світла на Харківщині 6 грудні - графік

Люди без світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У суботу, 6 грудня, з 06:00 до 00:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень. Застосовуватимуться одночасно від 0,5 до 2,5 черг відключень.

Про це повідомили у пресслужбі "Харківобленерго".

Коли не буде світла на Харківщині 6 грудні

Орієнтовні години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 — 07:00-10:30; 17:30-21:00;

1.2 — 07:00-10:30; 17:30-21:00;

2.1 — 07:00-10:30; 17:30-21:00;

2.2 — 09:00-10:30; 14:00-21:00;

3.1 — 10:30-14:00; 21:00-23:00;

3.2 — 10:30-14:00; 21:00-00:00;

4.1 — 10:30-14:00; 17:30-19:00; 21:00-22:00;

4.2 — 10:30-14:00; 21:00-23:00;

5.1 — 14:00-17:30;

5.2 — 14:00-17:30;

6.1 — 06:00-07:00; 14:00-17:30;

6.2 — 06:00-07:00; 14:00-17:30.

Для промисловості та бізнесу Харківщини з 06:00 до 00:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

