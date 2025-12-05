Відео
Підтримати ЗСУ
Відео

Головна Харків Коли не буде світла на Харківщині — графік відключень на завтра

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 23:28
Коли не буде світла на Харківщині 6 грудні - графік
Люди без світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У суботу, 6 грудня, з 06:00 до 00:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень. Застосовуватимуться одночасно від 0,5 до 2,5 черг відключень.

Про це повідомили у пресслужбі "Харківобленерго".

Коли не буде світла на Харківщині — графік відключень на завтра - фото 1
Пост Харківобленерго. Фото: скриншот

Коли не буде світла на Харківщині 6 грудні

Орієнтовні години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання:

  •     1.1 — 07:00-10:30; 17:30-21:00;
  •     1.2 — 07:00-10:30; 17:30-21:00;
  •     2.1 — 07:00-10:30; 17:30-21:00;
  •     2.2 — 09:00-10:30; 14:00-21:00;
  •     3.1 — 10:30-14:00; 21:00-23:00;
  •     3.2 — 10:30-14:00; 21:00-00:00;
  •     4.1 — 10:30-14:00; 17:30-19:00; 21:00-22:00;
  •     4.2 — 10:30-14:00; 21:00-23:00;
  •     5.1 — 14:00-17:30;
  •     5.2 — 14:00-17:30;
  •     6.1 — 06:00-07:00; 14:00-17:30;
  •     6.2 — 06:00-07:00; 14:00-17:30. 

Для промисловості та бізнесу Харківщини з 06:00 до 00:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нещодавно експерт розповів, що чекає на енергетичну систему України вже цієї зими 2025-2026 років.

Раніше експерт відповів, як довго будуть запроваджувати відключення світла після закінчення війни.

Харків електроенергія сфера енергетики відключення світла світло
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
