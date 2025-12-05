Когда не будет света на Харьковщине 6 декабря - график

Люди без света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В субботу, 6 декабря, с 06:00 до 00:00 в Харкивской области будут действовать графики почасовых отключений. Будут применяться одновременно от 0,5 до 2,5 очередей отключений.

Об этом сообщили в пресс-службе "Харьковоблэнерго".

Пост Харьковоблэнерго. Фото: скриншот

Когда не будет света на Харьковщине 6 декабря

Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям/под очередями с учетом времени на переключение:

1.1 — 07:00-10:30; 17:30-21:00;

1.2 — 07:00-10:30; 17:30-21:00;

2.1 — 07:00-10:30; 17:30-21:00;

2.2 — 09:00-10:30; 14:00-21:00;

3.1 — 10:30-14:00; 21:00-23:00;

3.2 — 10:30-14:00; 21:00-00:00;

4.1 — 10:30-14:00; 17:30-19:00; 21:00-22:00;

4.2 — 10:30-14:00; 21:00-23:00;

5.1 — 14:00-17:30;

5.2 — 14:00-17:30;

6.1 — 06:00-07:00; 14:00-17:30;

6.2 — 06:00-07:00; 14:00-17:30.

Для промышленности и бизнеса Харьковщины с 06:00 до 00:00 будут действовать графики ограничения мощности.

