Главная Харьков Когда не будет света на Харьковщине — график отключений на завтра

Когда не будет света на Харьковщине — график отключений на завтра

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 23:28
Когда не будет света на Харьковщине 6 декабря - график
Люди без света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В субботу, 6 декабря, с 06:00 до 00:00 в Харкивской области будут действовать графики почасовых отключений. Будут применяться одновременно от 0,5 до 2,5 очередей отключений.

Об этом сообщили в пресс-службе "Харьковоблэнерго".

Читайте также:
Когда не будет света на Харьковщине — график отключений на завтра - фото 1
Пост Харьковоблэнерго. Фото: скриншот

Когда не будет света на Харьковщине 6 декабря

Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям/под очередями с учетом времени на переключение:

  • 1.1 — 07:00-10:30; 17:30-21:00;
  • 1.2 — 07:00-10:30; 17:30-21:00;
  • 2.1 — 07:00-10:30; 17:30-21:00;
  • 2.2 — 09:00-10:30; 14:00-21:00;
  • 3.1 — 10:30-14:00; 21:00-23:00;
  • 3.2 — 10:30-14:00; 21:00-00:00;
  • 4.1 — 10:30-14:00; 17:30-19:00; 21:00-22:00;
  • 4.2 — 10:30-14:00; 21:00-23:00;
  • 5.1 — 14:00-17:30;
  • 5.2 — 14:00-17:30;
  • 6.1 — 06:00-07:00; 14:00-17:30;
  • 6.2 — 06:00-07:00; 14:00-17:30.

Для промышленности и бизнеса Харьковщины с 06:00 до 00:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Недавно эксперт рассказал, что ждет энергетическую систему Украины уже этой зимой 2025-2026 годов.

Ранее эксперт ответил, как долго будут вводить отключения света после окончания войны.

Харьков электроэнергия сфера энергетики отключения света свет
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
