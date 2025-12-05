Когда не будет света на Харьковщине 6 декабря - график

Когда не будет света на Харьковщине — график отключений на завтра
Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 23:28
Люди без света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
В субботу, 6 декабря, с 06:00 до 00:00 в Харкивской области будут действовать графики почасовых отключений. Будут применяться одновременно от 0,5 до 2,5 очередей отключений.
Об этом сообщили в пресс-службе "Харьковоблэнерго".
Реклама
Читайте также:
Когда не будет света на Харьковщине 6 декабря
Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям/под очередями с учетом времени на переключение:
- 1.1 — 07:00-10:30; 17:30-21:00;
- 1.2 — 07:00-10:30; 17:30-21:00;
- 2.1 — 07:00-10:30; 17:30-21:00;
- 2.2 — 09:00-10:30; 14:00-21:00;
- 3.1 — 10:30-14:00; 21:00-23:00;
- 3.2 — 10:30-14:00; 21:00-00:00;
- 4.1 — 10:30-14:00; 17:30-19:00; 21:00-22:00;
- 4.2 — 10:30-14:00; 21:00-23:00;
- 5.1 — 14:00-17:30;
- 5.2 — 14:00-17:30;
- 6.1 — 06:00-07:00; 14:00-17:30;
- 6.2 — 06:00-07:00; 14:00-17:30.
Для промышленности и бизнеса Харьковщины с 06:00 до 00:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Недавно эксперт рассказал, что ждет энергетическую систему Украины уже этой зимой 2025-2026 годов.
Ранее эксперт ответил, как долго будут вводить отключения света после окончания войны.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама