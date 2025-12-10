Відключення світла у Харківській області 10 грудня - які графіки

Дівчина з лампою під час відключень світла. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні у середу, 10 грудня, на Харківщині знову будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії світла. Світло відключатимуть протягом всієї доби.

Про це у повідомляє "Суспільне" з посиланням "Харківобленерго".

Відключення світла в Харківській області 10 грудня

"Застосовуватимуться одночасно від 2 до 4 черг відключень", — цитує видання обленерго.

Наразі відомо, які підчерги та орієнтовно в який час будуть без світла. Зокрема, графік виглядає таким чином:

1.1 черга — світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 12:30 до 19:30;

1.2 черга — світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 12:30 до 17:00;

2.1 черга — світла не буде з 05:30 до 01:30, з 08:30 до 12:00, з 15:30 до 09:00 та з 12:30 до 17:00;

2.2 черга — світла не буде з 02:00 до 09:00 та з 12:30 до 17:00;

3.1 черга — світла не буде з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30, з 16:00 до 17:00 та з 19:00 до 23:00;

3.2 черга — світла не буде з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30, з 16:00 до 17:00 та з 19:00 до 23:00;

4.1 черга — світла не буде з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 07:00, з 09:00 до 12:30 та з 16:00 до 23:00;

4.2 черга — світла не буде з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 07:00, з 09:00 до 12:30 та з 16:00 до 23:00;

5.1 черга — світла не буде з 02:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00, з 17:00 до 20:00 та з 23:00 до 24:00;

5.2 черги — світла не буде з 02:00 до 05:30, з 07:00 до 16:00, з 17:00 до 20:00 та з 23:00 до 24:00;

6.1 черга — світла не буде з 00:00 до 05:30, з 07:00 до 16:00, з 17:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00;

6.2 черга — світла не буде з 02:00 до 05:30, з 07:00 до 09:00, з 12:00 до 16:00, з 17:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00.

Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.

Також у "Харківобленерго" додали, що з 00:00 до 24:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

