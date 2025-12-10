Відео
Головна Харків Коли не буде світла на Харківщині — графіки на 10 грудня

Коли не буде світла на Харківщині — графіки на 10 грудня

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 02:30
Відключення світла у Харківській області 10 грудня - які графіки
Дівчина з лампою під час відключень світла. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні у середу, 10 грудня, на Харківщині знову будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії світла. Світло відключатимуть протягом всієї доби.

Про це у повідомляє "Суспільне" з посиланням "Харківобленерго".

Читайте також:

Відключення світла в Харківській області 10 грудня

"Застосовуватимуться одночасно від 2 до 4 черг відключень", — цитує видання обленерго.

Наразі відомо, які підчерги та орієнтовно в який час будуть без світла. Зокрема, графік виглядає таким чином:

  • 1.1 черга — світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 12:30 до 19:30;
  • 1.2 черга — світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 12:30 до 17:00;
  • 2.1 черга — світла не буде з 05:30 до 01:30, з 08:30 до 12:00, з 15:30 до 09:00 та з 12:30 до 17:00;
  • 2.2 черга — світла не буде з 02:00 до 09:00 та з 12:30 до 17:00;
  • 3.1 черга — світла не буде з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30, з 16:00 до 17:00 та з 19:00 до 23:00;
  • 3.2 черга — світла не буде з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30, з 16:00 до 17:00 та з 19:00 до 23:00;
  • 4.1 черга — світла не буде з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 07:00, з 09:00 до 12:30 та з 16:00 до 23:00;
  • 4.2 черга — світла не буде з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 07:00, з 09:00 до 12:30 та з 16:00 до 23:00;
  • 5.1 черга — світла не буде з 02:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00, з 17:00 до 20:00 та з 23:00 до 24:00;
  • 5.2 черги — світла не буде з 02:00 до 05:30, з 07:00 до 16:00, з 17:00 до 20:00 та з 23:00 до 24:00;
  • 6.1 черга — світла не буде з 00:00 до 05:30, з 07:00 до 16:00, з 17:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00;
  • 6.2 черга — світла не буде з 02:00 до 05:30, з 07:00 до 09:00, з 12:00 до 16:00, з 17:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00.

Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.

Також у "Харківобленерго" додали, що з 00:00 до 24:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, що 10 грудня в Одесі та області знову запровадять погодинні відключення світла. Які графіки дали на сьогодні — читайте за посиланням.

Також ми інформували, що варто треба зробити перед тим, як відключать світло.

електроенергія Харківська область сфера енергетики відключення світла графіки відключень світла відключення
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
