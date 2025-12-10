Видео
Главная Харьков Когда не будет света на Харьковщине — графики на 10 декабря

Когда не будет света на Харьковщине — графики на 10 декабря

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 02:30
Отключение света в Харьковской области 10 декабря - какие графики
Девушка с лампой во время отключений света. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня в среду, 10 декабря, на Харьковщине снова будут применены графики почасовых отключений электроэнергии света. Свет будут отключать в течение всех суток. 

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на "Харьковоблэнерго".



Отключение света в Харьковской области 10 декабря

"Будут применяться одновременно от 2 до 4 очередей отключений", — цитирует издание облэнерго.

Известно, какие подочереди и ориентировочно в какое время будут без света. В частности, график выглядит следующим образом:

  • 1.1 очередь — света не будет с 06:00 до 09:00 и с 12:30 до 19:30;
  • 1.2 очередь — света не будет с 06:00 до 09:00 и с 12:30 до 17:00;
  • 2.1 очередь — света не будет с 05:30 до 01:30, с 08:30 до 12:00, с 15:30 до 09:00 и с 12:30 до 17:00;
  • 2.2 очередь — света не будет с 02:00 до 09:00 и с 12:30 до 17:00;
  • 3.1 очередь — света не будет с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30, с 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 23:00;
  • 3.2 очередь — света не будет с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30, с 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 23:00;
  • 4.1 очередь — света не будет с 00:00 до 02:00, с 06:00 до 07:00, с 09:00 до 12:30 и с 16:00 до 23:00;
  • 4.2 очередь — света не будет с 00:00 до 02:00, с 06:00 до 07:00, с 09:00 до 12:30 и с 16:00 до 23:00;
  • 5.1 очередь — света не будет с 02:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00, с 17:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00;
  • 5.2 очереди — света не будет с 02:00 до 05:30, с 07:00 до 16:00, с 17:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00;
  • 6.1 очередь — света не будет с 00:00 до 05:30, с 07:00 до 16:00, с 17:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00;
  • 6.2 очередь — света не будет с 02:00 до 05:30, с 07:00 до 09:00, с 12:00 до 16:00, с 17:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00.

Узнать свою очередь можно по этой ссылке.

Также в "Харьковоблэнерго" добавили, что с 00:00 до 24:00 для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, что 10 декабря в Одессе и области снова введут почасовые отключения света. Какие графики дали на сегодня — читайте по ссылке.

Также мы информировали, что стоит сделать перед тем, как отключат свет.

электроэнергия Харьковская область сфера энергетики отключения света графики отключений света отключения
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
