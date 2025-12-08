Графіки відключень у Харківській області 9 грудня - коли не буде світла

Коли не буде світла на Харківщині — графіки відключень на завтра
Дата публікації: 8 грудня 2025 23:57
Чоловік під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE
У вівторок, 9 грудня, на Харківщині плануються вимкнення світла. Так, з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомляє "Харківобленерго".
Графіки відключень у Харківській області 9 грудня
Застосовуватимуться одночасно від двох до чотирьох черг відключень.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 — 00:00-01:30, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;
- 1.2 — 00:00-01:30, 05:00-08:00, 12:00-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;
- 2.1 — 00:00-01:30, 12:00-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;
- 2.2 — 00:00-01:30, 08:30-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;
- 3.1 — 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-20:00, 22:30-24:00;
- 3.2 — 00:00-05:00, 08:30-12:00, 14:00-15:30, 17:00-20:00, 22:30-24:00;
- 4.1 — 01:30-05:00, 08:30-12:00, 14:00-15:30, 17:00-19:00, 22:30-24:00;
- 4.2 — 01:30-05:00, 08:30-12:00, 14:00-15:30, 17:00-19:00, 20:00-24:00;
- 5.1 — 05:00-12:00, 14:00-19:00;
- 5.2 — 05:00-12:00, 14:00-19:00;
- 6.1 — 05:00-08:00, 12:00-19:00;
- 6.2 — 05:00-08:00, 12:00-19:00.
Нагадаємо, цими вихідними Росія ударними дронами пошкодила енергооб'єкт на Одещині.
Також ми писали, що наразі внаслідок російських обстрілів без електропостачання залишаються мешканці п'яти областей України.
