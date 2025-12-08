Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Когда не будет света на Харьковщине — график отключений на завтра

Когда не будет света на Харьковщине — график отключений на завтра

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 23:57
Графики отключений в Харьковской области 9 декабря - когда не будет света
Мужчина во время отключений света. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 9 декабря, на Харьковщине планируются отключения света. Так, с 00:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает "Харьковоблэнерго".

Реклама
Читайте также:

Графики отключений в Харьковской области 9 декабря

Будут применяться одновременно от двух до четырех очередей отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 — 00:00-01:30, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;
  • 1.2 — 00:00-01:30, 05:00-08:00, 12:00-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;
  • 2.1 — 00:00-01:30, 12:00-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;
  • 2.2 — 00:00-01:30, 08:30-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;
  • 3.1— 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-20:00, 22:30-24:00;
  • 3.2 — 00:00-05:00, 08:30-12:00, 14:00-15:30, 17:00-20:00, 22:30-24:00;
  • 4.1 — 01:30-05:00, 08:30-12:00, 14:00-15:30, 17:00-19:00, 22:30-24:00;
  • 4.2 — 01:30-05:00, 08:30-12:00, 14:00-15:30, 17:00-19:00, 20:00-24:00;
  • 5.1 — 05:00-12:00, 14:00-19:00;
  • 5.2 — 05:00-12:00, 14:00-19:00;
  • 6.1 — 05:00-08:00, 12:00-19:00;
  • 6.2 — 05:00-08:00, 12:00-19:00.

Напомним, в эти выходные Россия ударными дронами повредила энергообъект в Одесской области.

Также мы писали, что сейчас в результате российских обстрелов без электроснабжения остаются жители пяти областей Украины.

электроэнергия Харьковская область отключения света свет графики отключений света
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации