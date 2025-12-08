Графики отключений в Харьковской области 9 декабря - когда не будет света

Мужчина во время отключений света. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 9 декабря, на Харьковщине планируются отключения света. Так, с 00:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает "Харьковоблэнерго".

Графики отключений в Харьковской области 9 декабря

Будут применяться одновременно от двух до четырех очередей отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 — 00:00-01:30, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;

1.2 — 00:00-01:30, 05:00-08:00, 12:00-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;

2.1 — 00:00-01:30, 12:00-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;

2.2 — 00:00-01:30, 08:30-14:00, 15:30-17:00, 19:00-22:30;

3.1— 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-20:00, 22:30-24:00;

3.2 — 00:00-05:00, 08:30-12:00, 14:00-15:30, 17:00-20:00, 22:30-24:00;

4.1 — 01:30-05:00, 08:30-12:00, 14:00-15:30, 17:00-19:00, 22:30-24:00;

4.2 — 01:30-05:00, 08:30-12:00, 14:00-15:30, 17:00-19:00, 20:00-24:00;

5.1 — 05:00-12:00, 14:00-19:00;

5.2 — 05:00-12:00, 14:00-19:00;

6.1 — 05:00-08:00, 12:00-19:00;

6.2 — 05:00-08:00, 12:00-19:00.

Напомним, в эти выходные Россия ударными дронами повредила энергообъект в Одесской области.

Также мы писали, что сейчас в результате российских обстрелов без электроснабжения остаются жители пяти областей Украины.