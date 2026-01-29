Коли не буде світла у Харкові 30 січня — графіки Харківобленерго

Свічка в руках. Фото: Unsplash

У пʼятницю, 30 січня, на Харківщині будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Це повʼязано із наслідками після обстрілів РФ по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє Харківобленерго у Telegram.

Відключення світла у Харкові на 30 січня

Обмеження електропостачання триватимуть упродовж усього дня — з 00:00 до 24:00.

Для кожної групи споживачів визначені конкретні часові проміжки, коли електропостачання буде відсутнє:

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

3.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

3.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

5.1 03:30-10:00; 13:30-20:30

5.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

6.1 03:30-10:00; 13:30-20:30

6.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

Нагадаємо, що раніше в Укренерго повідомили, у яких регіонах завтра будуть діяти відключення світла.

А до цього радниця секретаря Ради національної безпеки та оборони Ольга Бабій відповіла, чи діятимуть графіки відключень навесні.