Головна Харків Коли не буде світла у Харкові — графіки відключення на завтра

Коли не буде світла у Харкові — графіки відключення на завтра

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 23:55
Коли не буде світла у Харкові 30 січня — графіки Харківобленерго
Свічка в руках. Фото: Unsplash

У пʼятницю, 30 січня, на Харківщині будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Це повʼязано із наслідками після обстрілів РФ по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє Харківобленерго у Telegram.

Читайте також:
Коли не буде світла у Харкові — графіки відключення на завтра - фото 1
Пост Харківобленерго. Фото: скриншот

Відключення світла у Харкові на 30 січня

Обмеження електропостачання триватимуть упродовж усього дня — з 00:00 до 24:00.

Для кожної групи споживачів визначені конкретні часові проміжки, коли електропостачання буде відсутнє:

  • 1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
  • 1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
  • 2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
  • 2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
  • 3.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
  • 3.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
  • 4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
  • 4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
  • 5.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
  • 5.2 03:30-10:00; 13:30-20:30
  • 6.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
  • 6.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

Нагадаємо, що раніше в Укренерго повідомили, у яких регіонах завтра будуть діяти відключення світла.

А до цього радниця секретаря Ради національної безпеки та оборони Ольга Бабій відповіла, чи діятимуть графіки відключень навесні.

Харків сфера енергетики енергетика відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
