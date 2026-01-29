Коли не буде світла у Харкові 30 січня — графіки Харківобленерго

Коли не буде світла у Харкові — графіки відключення на завтра
Дата публікації: 29 січня 2026 23:55
Свічка в руках. Фото: Unsplash
У пʼятницю, 30 січня, на Харківщині будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Це повʼязано із наслідками після обстрілів РФ по енергетичній інфраструктурі.
Про це повідомляє Харківобленерго у Telegram.
Відключення світла у Харкові на 30 січня
Обмеження електропостачання триватимуть упродовж усього дня — з 00:00 до 24:00.
Для кожної групи споживачів визначені конкретні часові проміжки, коли електропостачання буде відсутнє:
- 1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
- 1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
- 2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
- 2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
- 3.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
- 3.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
- 4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
- 4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
- 5.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
- 5.2 03:30-10:00; 13:30-20:30
- 6.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
- 6.2 03:30-10:00; 13:30-20:30
Нагадаємо, що раніше в Укренерго повідомили, у яких регіонах завтра будуть діяти відключення світла.
А до цього радниця секретаря Ради національної безпеки та оборони Ольга Бабій відповіла, чи діятимуть графіки відключень навесні.
