Когда не будет света в Харькове 30 января - графики Харьковоблэнерго

Когда не будет света в Харькове — графики отключения на завтра
В пятницу, 30 января, на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Это связано с последствиями после обстрелов РФ по энергетической инфраструктуре.
Об этом сообщает Харьковоблэнерго в Telegram.
Отключение света в Харькове на 30 января
Ограничения электроснабжения будут продолжаться в течение всего дня — с 00:00 до 24:00.
Для каждой группы потребителей определены конкретные временные промежутки, когда электроснабжение будет отсутствовать:
- 1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
- 1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
- 2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
- 2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
- 3.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
- 3.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
- 4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
- 4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
- 5.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
- 5.2 03:30-10:00; 13:30-20:30
- 6.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
- 6.2 03:30-10:00; 13:30-20:30
Напомним, что ранее в Укрэнерго сообщили, в каких регионах завтра будут действовать отключения света.
А до этого советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Ольга Бабий ответила, будут ли действовать графики отключений весной.
Читайте Новини.LIVE!