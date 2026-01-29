Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Когда не будет света в Харькове — графики отключения на завтра

Когда не будет света в Харькове — графики отключения на завтра

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 23:55
Когда не будет света в Харькове 30 января - графики Харьковоблэнерго
Свеча в руках. Фото: Unsplash

В пятницу, 30 января, на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Это связано с последствиями после обстрелов РФ по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает Харьковоблэнерго в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Коли не буде світла у Харкові — графіки відключення на завтра - фото 1
Пост Харьковоблэнерго. Фото: скриншот

Отключение света в Харькове на 30 января

Ограничения электроснабжения будут продолжаться в течение всего дня — с 00:00 до 24:00.

Для каждой группы потребителей определены конкретные временные промежутки, когда электроснабжение будет отсутствовать:

  • 1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
  • 1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
  • 2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
  • 2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
  • 3.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
  • 3.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
  • 4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
  • 4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
  • 5.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
  • 5.2 03:30-10:00; 13:30-20:30
  • 6.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
  • 6.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

Напомним, что ранее в Укрэнерго сообщили, в каких регионах завтра будут действовать отключения света.

А до этого советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Ольга Бабий ответила, будут ли действовать графики отключений весной.

Харьков сфера энергетики энергетика отключения света графики отключений света
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации