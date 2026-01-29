Когда не будет света в Харькове 30 января - графики Харьковоблэнерго

Свеча в руках. Фото: Unsplash

В пятницу, 30 января, на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Это связано с последствиями после обстрелов РФ по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает Харьковоблэнерго в Telegram.

Пост Харьковоблэнерго. Фото: скриншот

Отключение света в Харькове на 30 января

Ограничения электроснабжения будут продолжаться в течение всего дня — с 00:00 до 24:00.

Для каждой группы потребителей определены конкретные временные промежутки, когда электроснабжение будет отсутствовать:

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

3.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

3.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

5.1 03:30-10:00; 13:30-20:30

5.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

6.1 03:30-10:00; 13:30-20:30

6.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

