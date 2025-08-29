Погода у Харкові 30 серпня — що прогнозують

Люди гуляють містом влітку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У суботу, 30 серпня, у Харкові та області очікується доволі тепла та сонячна погода. Вдень температура повітря програється до +32 °С.

Про це інформує Харківський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.

Погода у Харкові 30 серпня

Завтра, 30 серпня, у Харківській області очікується невелика хмарність. Однак опадів не прогнозується.

Вітер на Харківщині 30 серпня буде південно-східний, у межах 5-10 м/с.Температура повітря вночі +11...+16 °С. Натомість вдень буде доволі спекотно — +28...+33 °С.

У Харкові 30 серпня також не буде дощу. Вітер південно-східний, у межах 5-10 м/с.

Температура повітря вночі у Харкові — +12...+14 °С. Вдень харків'ян потішить літня температура повітря — +30...+32 °С.

