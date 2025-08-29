Погода в Харькове 30 августа — что прогнозируют

Когда ожидать похолодание — погода в Харькове на завтра
В субботу, 30 августа, в Харькове и области ожидается довольно теплая и солнечная погода. Днем температура воздуха проиграется до +32 °С.
Об этом информирует Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.
Погода в Харькове 30 августа
Завтра, 30 августа, в Харьковской области ожидается небольшая облачность. Однако осадков не прогнозируется.
Ветер на Харьковщине 30 августа будет юго-восточный, в пределах 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 °С. Зато днем будет довольно жарко — +28...+33 °С.
В Харькове 30 августа также не будет дождя. Ветер юго-восточный, в пределах 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью в Харькове — +12...+14 °С. Днем харьковчан порадует летняя температура воздуха — +30...+32 °С.
