Погода в Харькове 30 августа — что прогнозируют

Люди гуляют по городу летом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В субботу, 30 августа, в Харькове и области ожидается довольно теплая и солнечная погода. Днем температура воздуха проиграется до +32 °С.

Об этом информирует Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.

Погода в Харькове 30 августа

Завтра, 30 августа, в Харьковской области ожидается небольшая облачность. Однако осадков не прогнозируется.

Ветер на Харьковщине 30 августа будет юго-восточный, в пределах 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 °С. Зато днем будет довольно жарко — +28...+33 °С.

В Харькове 30 августа также не будет дождя. Ветер юго-восточный, в пределах 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в Харькове — +12...+14 °С. Днем харьковчан порадует летняя температура воздуха — +30...+32 °С.

Скриншот сообщения Харьковского регионального центра по гидрометеорологии/Facebook

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине в последние дни лета.

Напомним, что недавно в Украине из-за резкого похолодания в одном из регионов ударил мороз.