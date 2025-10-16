Відео
Головна Харків Коли очікувати сніг — прогноз погоди у Харкові на завтра

Коли очікувати сніг — прогноз погоди у Харкові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 15:09
Оновлено: 15:47
Погода у Харкові на 17 жовтня — прогноз від синоптиків
Люди йдуть містом під мокрим снігом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 17 жовтня, у Харкові та області буде хмарно з проясненнями. Крім того, на поверхні ґрунту очікуються заморозки️.

Про це інформує пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології у Telegram.

Читайте також:

Прогноз погоди у Харкові на 17 жовтня

За прогнозами синоптиків, 17 жовтня у Харківській області очікується хмарна погода, однак з проясненнями.

П'ятниця на Харківщині мине без опадів. Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер буде південно-західний, у межах 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 °С. На поверхні ґрунту заморозки️ — 0...+3 °С, вдень +9...+14 °С.

У Харкові 17 жовтня день мине без опадів️. Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер південно-західний, у межах 5-10 м/с. Температура повітря у Харкові вночі +3...+5 °С. На поверхні ґрунту також заморозки 0...+3 °С. Вдень буде дещо тепліше — +11...+13 °С.

Погода у Харкові на 17 жовтня
Скриншот повідомлення Харківського регіонального центру з гідрометеорології/Telegram

Нагадаємо, що синоптики дали прогноз погоди на весь жовтень — коли очікувати сніг.

Також ми інформували, якою буде погода в Україні протягом тижня 13-19 жовтня.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
