Погода в Харькове на 17 октября — прогноз от синоптиков

Когда ожидать снег — прогноз погоды в Харькове на завтра
В пятницу, 17 октября, в Харькове и области будет облачно с прояснениями. Кроме того, на поверхности почвы ожидаются заморозки.
Об этом информирует пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии в Telegram.
Прогноз погоды в Харькове на 17 октября
По прогнозам синоптиков, 17 октября в Харьковской области ожидается облачная погода, однако с прояснениями.
Пятница на Харьковщине пройдет без осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер будет юго-западный, в пределах 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °С. На поверхности почвы заморозки️ — 0...+3 °С, днем +9...+14 °С.
В Харькове 17 октября день пройдет без осадков️. Ночью и утром слабый туман.
Ветер юго-западный, в пределах 5-10 м/с. Температура воздуха в Харькове ночью +3...+5 °С. На поверхности почвы также заморозки 0...+3 °С. Днем будет несколько теплее — +11...+13 °С.
