Погода в Харькове на 17 октября — прогноз от синоптиков

Люди идут по городу под мокрым снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В пятницу, 17 октября, в Харькове и области будет облачно с прояснениями. Кроме того, на поверхности почвы ожидаются заморозки.

Об этом информирует пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии в Telegram.

Прогноз погоды в Харькове на 17 октября

По прогнозам синоптиков, 17 октября в Харьковской области ожидается облачная погода, однако с прояснениями.

Пятница на Харьковщине пройдет без осадков. Ночью и утром слабый туман.

Ветер будет юго-западный, в пределах 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °С. На поверхности почвы заморозки️ — 0...+3 °С, днем +9...+14 °С.

В Харькове 17 октября день пройдет без осадков️. Ночью и утром слабый туман.

Ветер юго-западный, в пределах 5-10 м/с. Температура воздуха в Харькове ночью +3...+5 °С. На поверхности почвы также заморозки 0...+3 °С. Днем будет несколько теплее — +11...+13 °С.

Скриншот сообщения Харьковского регионального центра по гидрометеорологии/Telegram

