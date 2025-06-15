Погода у Харкові на завтра — чи буде йти дощ

Люди гуляють влітку під час спеки. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 16 червня, протягом дня у Харкові та області буде хмарно з проясненнями. Крім того, тиждень у Харкові почнеться з дощів.

Про це інформує Харківський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.

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Погода у Харкові на 16 червня. Скриншот: meteoprog

Погода у Харкові на 16 червня

У понеділок, 16 червня, у Харкові вночі прогнозують невеликий короткочасний дощ. Натомість вдень містянам теж доведеться брати з собою парасолі та дощовики, адже буде помірний дощ.

У Харкові вітер у понеділок буде північно-західний, у межах 7-12 м/с.

Температура повітря вночі — +11...+13 °C. Вдень у Харкові буде дещо тепліше — +21...+23 °C.

Погода в Харківській області 16 червня

У понеділок, 16 червня, на Харківщині буде хмарно з проясненнями.

Вночі очікується місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний дощ, місцями гроза.

Вітер у Харківській області буде північно-західний, у межах 7-12 м/с. Температура повітря вночі — +9...+14 °C. Вдень повітря прогріється до +20...+25 °C.

Скриншот повідомлення Харківського РЦГМ/Telegram

Раніше синоптики попереджали, що цьогоріч в Україні очікується аномальна спека.

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