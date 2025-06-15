Погода у Харкові на завтра — чи буде йти дощ

Коли повернеться літня спека — погода у Харкові завтра
У понеділок, 16 червня, протягом дня у Харкові та області буде хмарно з проясненнями. Крім того, тиждень у Харкові почнеться з дощів.
Про це інформує Харківський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.
Погода у Харкові на 16 червня
У понеділок, 16 червня, у Харкові вночі прогнозують невеликий короткочасний дощ. Натомість вдень містянам теж доведеться брати з собою парасолі та дощовики, адже буде помірний дощ.
У Харкові вітер у понеділок буде північно-західний, у межах 7-12 м/с.
Температура повітря вночі — +11...+13 °C. Вдень у Харкові буде дещо тепліше — +21...+23 °C.
Погода в Харківській області 16 червня
У понеділок, 16 червня, на Харківщині буде хмарно з проясненнями.
Вночі очікується місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний дощ, місцями гроза.
Вітер у Харківській області буде північно-західний, у межах 7-12 м/с. Температура повітря вночі — +9...+14 °C. Вдень повітря прогріється до +20...+25 °C.
Раніше синоптики попереджали, що цьогоріч в Україні очікується аномальна спека.
З огляду на це ми інформували, як уберегти себе влітку від теплового удару.
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