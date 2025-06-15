Погода в Харькове на завтра - будет ли идти дождь

Люди гуляют летом во время жары. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 16 июня, в течение дня в Харькове и области будет облачно с прояснениями. Кроме того, неделя в Харькове начнется с дождей.

Об этом информирует Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.

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Погода в Харькове на 16 июня. Скриншот: meteoprog

Погода в Харькове на 16 июня

В понедельник, 16 июня, в Харькове ночью прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Зато днем горожанам тоже придется брать с собой зонты и дождевики, ведь будет умеренный дождь.

В Харькове ветер в понедельник будет северо-западный, в пределах 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью — +11...+13 °C. Днем в Харькове будет несколько теплее — +21...+23 °C.

Погода в Харьковской области 16 июня

В понедельник, 16 июня, на Харьковщине будет облачно с прояснениями.

Ночью ожидается местами небольшой кратковременный дождь. Днем умеренный дождь, местами гроза.

Ветер в Харьковской области будет северо-западный, в пределах 7-12 м/с. Температура воздуха ночью — +9...+14 °C. Днем воздух прогреется до +20...+25 °C.

Скриншот сообщения Харьковского РЦГМ/Telegram

Ранее синоптики предупреждали, что в этом году в Украине ожидается аномальная жара.

В связи с этим мы информировали, как уберечь себя летом от теплового удара.