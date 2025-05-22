Погода у Харкові на завтра — що прогнозують синоптики

Люди гуляють містом під час сонячної погоди. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 23 травня, у Харкові та області протягом дня буде мінлива хмарність. Однак дощів не прогнозується — день буде доволі сонячним та без опадів.

Про це інформують у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харкові на 23 травня

За прогнозами синоптиків, у Харківській області 23 травня очікується мінлива хмарність. Однак опадів не прогнозується.

У п'ятницю, 23 травня, на Харківщині вітер буде південно-східний, у межах 5-10 м/с.

Температура повітря вночі — +8...+13 °C. Натомість вдень буде значно тепліше, температура повітря прогріється до +22...+27 °C.

Водночас у Харкові, 23 травня, також буде сухо, опадів не прогнозується. Вітер південно-східний, у межах 5-10 м/с.

У Харкові температура повітря вночі — +11...+13 °C. Натомість вдень буде справжня весняна погода, температура повітря прогріється до +24...+26°.

Скриншот повідомлення Харківського РЦГМ

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні у п'ятницю, 23 травня.

Також синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня.