Погода у Харкові на завтра — що прогнозують синоптики

Коли повернеться тепло — погода у Харкові на завтра
У п'ятницю, 23 травня, у Харкові та області протягом дня буде мінлива хмарність. Однак дощів не прогнозується — день буде доволі сонячним та без опадів.
Про це інформують у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Харкові на 23 травня
За прогнозами синоптиків, у Харківській області 23 травня очікується мінлива хмарність. Однак опадів не прогнозується.
У п'ятницю, 23 травня, на Харківщині вітер буде південно-східний, у межах 5-10 м/с.
Температура повітря вночі — +8...+13 °C. Натомість вдень буде значно тепліше, температура повітря прогріється до +22...+27 °C.
Водночас у Харкові, 23 травня, також буде сухо, опадів не прогнозується. Вітер південно-східний, у межах 5-10 м/с.
У Харкові температура повітря вночі — +11...+13 °C. Натомість вдень буде справжня весняна погода, температура повітря прогріється до +24...+26°.
Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні у п'ятницю, 23 травня.
Також синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня.
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