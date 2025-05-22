Погода в Харькове на завтра - что прогнозируют синоптики

Люди гуляют по городу во время солнечной погоды. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 23 мая, в Харькове и области в течение дня будет переменная облачность. Однако дождей не прогнозируется — день будет довольно солнечным и без осадков.

Об этом информируют в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове на 23 мая

По прогнозам синоптиков, в Харьковской области 23 мая ожидается переменная облачность. Однако осадков не прогнозируется.

В пятницу, 23 мая, на Харьковщине ветер будет юго-восточный, в пределах 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью — +8...+13 °C. Тем временем днем будет значительно теплее, температура воздуха прогреется до +22...+27 °C.

В то же время в Харькове, 23 мая, также будет сухо, осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, в пределах 5-10 м/с.

В Харькове температура воздуха ночью — +11...+13 °C. Тем временем днем будет настоящая весенняя погода, температура воздуха прогреется до +24...+26°.

Скриншот сообщения Харьковского РЦГМ

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине в пятницу, 23 мая.

Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение недели.