Графіки відключення світла в Києві 22 червня

Коли у харків'ян буде світло — як працюватимуть графіки на Харківщині завтра
У суботу, 22 червня, в Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії. Зокрема, у Харківській області графіки діятимуть з 18:00 до 24:00.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Графіки відключення світла на Харківщині 22 червня
Тривалі відключення відбуватимуться через атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру України. З 18:00 до 23:00 будуть запроваджені посилені обмеження. Графіки будуть застосовуватися до промислових та побутових споживачів, але не зачеплять критичну інфраструктуру.
Також Харківська обласна військова адміністрація опублікувала оновлені графіки погодинних відключень електроенергії на Харківщині у період з 22 до 28 червня. Оприлюднений документ містить перелік населених пунктів, назви вулиць, порядок та часовий проміжок, протягом якого буде відсутнє електропостачання.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки верховного головнокомандувача поставив завдання уряду зробити альтернативні джерела енергії доступнішими для українців.
Водночас в Укргідроенерго у короткостроковій перспективі планують відновити 1 ГВт генерації та ще 2,5 ГВт — у довгострокових планах будівництва.
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