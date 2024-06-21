Графики отключения света в Киеве 22 июня

Женщина работает в темноте за ноутбуком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 22 июня, в Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии. В частности, в Харьковской области графики будут действовать с 18:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Графики отключения света в Харьковской области 22 июня

Длительные отключения будут происходить из-за атак российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины. С 18:00 до 23:00 будут введены усиленные ограничения. Графики будут применяться к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся критической инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 22 июня. Фото: скриншот

Харьковская областная военная администрация опубликовала обновленные графики почасовых отключений электроэнергии на Харьковщине в период с 22 по 28 июня. Обнародованный документ содержит перечень населенных пунктов, названия улиц, порядок и временной промежуток, в течение которого будет отсутствовать электроснабжение.

Информация о графиках отключения света в Харьковской области 22 июня. Фото: Харьковское ОВА

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поставил задачу правительству сделать альтернативные источники энергии более доступными для украинцев.

В то же время в Укргидроэнерго в краткосрочной перспективе планируют восстановить 1 ГВт генерации и еще 2,5 ГВт — в долгосрочных планах строительства.