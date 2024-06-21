Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Когда у харьковчан будет свет — как будут работать графики на Харьковщине завтра arrow

Когда у харьковчан будет свет — как будут работать графики на Харьковщине завтра

21 июня 2024 23:46
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Графики отключения света в Киеве 22 июня
Женщина работает в темноте за ноутбуком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В субботу, 22 июня, в Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии. В частности, в Харьковской области графики будут действовать с 18:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Читайте также:

Графики отключения света в Харьковской области 22 июня

Длительные отключения будут происходить из-за атак российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины. С 18:00 до 23:00 будут введены усиленные ограничения. Графики будут применяться к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся критической инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 22 июня. Фото: скриншот
Информация об отключении света в Украине 22 июня. Фото: скриншот

Харьковская областная военная администрация опубликовала обновленные графики почасовых отключений электроэнергии на Харьковщине в период с 22 по 28 июня. Обнародованный документ содержит перечень населенных пунктов, названия улиц, порядок и временной промежуток, в течение которого будет отсутствовать электроснабжение.

Информация о графиках отключения света в Харьковской области 22 июня. Фото: Харьковское ОВА
Информация о графиках отключения света в Харьковской области 22 июня. Фото: Харьковское ОВА

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поставил задачу правительству сделать альтернативные источники энергии более доступными для украинцев.

В то же время в Укргидроэнерго в краткосрочной перспективе планируют восстановить 1 ГВт генерации и еще 2,5 ГВт — в долгосрочных планах строительства.

Харьков
электроэнергия
Украина
Харьковская область
сфера энергетики
Харьковская ОГА
электроснабжение
Укрэнерго
энергетика

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту