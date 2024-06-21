Графики отключения света в Киеве 22 июня

Когда у харьковчан будет свет — как будут работать графики на Харьковщине завтра
В субботу, 22 июня, в Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии. В частности, в Харьковской области графики будут действовать с 18:00 до 24:00.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Графики отключения света в Харьковской области 22 июня
Длительные отключения будут происходить из-за атак российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины. С 18:00 до 23:00 будут введены усиленные ограничения. Графики будут применяться к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся критической инфраструктуры.
Харьковская областная военная администрация опубликовала обновленные графики почасовых отключений электроэнергии на Харьковщине в период с 22 по 28 июня. Обнародованный документ содержит перечень населенных пунктов, названия улиц, порядок и временной промежуток, в течение которого будет отсутствовать электроснабжение.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поставил задачу правительству сделать альтернативные источники энергии более доступными для украинцев.
В то же время в Укргидроэнерго в краткосрочной перспективе планируют восстановить 1 ГВт генерации и еще 2,5 ГВт — в долгосрочных планах строительства.
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