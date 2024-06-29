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Коли в Харкові буде світло — в Укренерго розповіли як завтра працюватимуть графіки

29 червня 2024 00:36
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Графіки відключення світла в Харкові 29 червня
Хлопчик зі свічкою під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У суботу, 29 червня, в Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії. Зокрема, у Харківській області графіки діятимуть з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Графіки відключення світла на Харківщині 29 червня

Тривалі відключення відбуватимуться через атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру України. Графіки будуть застосовуватися до промислових та побутових споживачів, але не зачеплять критичну інфраструктуру.

Інформація про відключення світла в Україні 29 червня. Фото: скриншот
Інформація про відключення світла в Україні 29 червня. Фото: скриншот

Також Харківська обласна військова адміністрація опублікувала оновлені графіки погодинних відключень електроенергії на Харківщині у період з 29 червня до 3 липня. Оприлюднений документ містить перелік населених пунктів, назви вулиць, порядок та часовий проміжок, протягом якого буде відсутнє електропостачання.

Інформація про графіки відключення світла на Харківщині. Фото: Харківське ОВА
Інформація про графіки відключення світла на Харківщині. Фото: Харківське ОВА

Нагадаємо, в НЕК "Укренерго" дали рекомендації, як підготуватися до зимових відключень електроенергії з огляду на збереження складної ситуації в енергосистемі. Зокрема, йдеться про жителів будинків, в яких опалення можливе виключно за допомогою електричної енергії.

Також ми повідомляли, що у деяких областях України можуть скасувати відключення світла. Найближчими днями визначать конкретні райони.

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