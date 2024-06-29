Графики отключения света в Харькове 29 июня

Мальчик со свечкой во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 29 июня, в Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии. В частности, в Харьковской области графики будут действовать с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Графики отключения света в Харьковской области 29 июня

Длительные отключения будут происходить из-за атак российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины. Графики будут применяться к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся критической инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 29 июня. Фото: скриншот

Также Харьковская областная военная администрация опубликовала обновленные графики почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области в период с 29 июня по 3 июля. Обнародованный документ содержит перечень населенных пунктов, названия улиц, порядок и промежуток времени, в течение которого будет отсутствовать электроснабжение.

Информация о графиках отключения света в Харьковской области. Фото: Харьковское ОВА

Напомним, в НЭК "Укрэнерго" дали рекомендации, как подготовиться к зимним отключениям электроэнергии, учитывая сохранение сложной ситуации в энергосистеме. В частности, речь идет о жителях домов, в которых отопление возможно исключительно с помощью электрической энергии.

Также мы сообщали, что в некоторых областях Украины может быть отменено отключение света. В ближайшие дни определят конкретные районы.