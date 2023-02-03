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Коли вимикатимуть світло у Харкові. Новий графік погодинних відключень електрики

3 лютого 2023 19:16
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Коли вимикатимуть світло на Харківщині
У графіку є 12 черг відключення електроенергії
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

"Харківобленерго" оновило графік погодинних відключень світла, який діятиме на Харківщині з 6 по 12 лютого 2023 року.

Про це повідомляє Харківська ОВА на своєму офіціному сайті. 

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Відключення розпочнуться з сьомої ранку і триватимуть щонайменше три години кожна черга.

1 черга – 12:00-15:00
2 черга – 13:00-16:00
3 черга –14:00-17:00
4 черга – 15:00-18:00
5 черга – 17:00-20:00
6 черга – 18:00-21:00
7 черга – 19:00-22:00
8 черга – 07:00-10:00
9 черга – 08:00-11:00
10 черга – 09:00-12:00
11 черга – 10:00-13:00
12 черга – 11:00-14:00

Повний перелік адрес, де діятимуть відключення наступного тижня, можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що Харківщина витрачає багато електрики, тому по області почались аварійні відключення світла.

А також писали, що в Укренерго розповіли про ситуацію у вітчизняній енергосистемі та  чи наявний дефіцит потужності

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