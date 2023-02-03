Коли вимикатимуть світло на Харківщині

У графіку є 12 черг відключення електроенергії

"Харківобленерго" оновило графік погодинних відключень світла, який діятиме на Харківщині з 6 по 12 лютого 2023 року.

Про це повідомляє Харківська ОВА на своєму офіціному сайті.

Відключення розпочнуться з сьомої ранку і триватимуть щонайменше три години кожна черга.

1 черга – 12:00-15:00

2 черга – 13:00-16:00

3 черга –14:00-17:00

4 черга – 15:00-18:00

5 черга – 17:00-20:00

6 черга – 18:00-21:00

7 черга – 19:00-22:00

8 черга – 07:00-10:00

9 черга – 08:00-11:00

10 черга – 09:00-12:00

11 черга – 10:00-13:00

12 черга – 11:00-14:00

Повний перелік адрес, де діятимуть відключення наступного тижня, можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що Харківщина витрачає багато електрики, тому по області почались аварійні відключення світла.

А також писали, що в Укренерго розповіли про ситуацію у вітчизняній енергосистемі та чи наявний дефіцит потужності.