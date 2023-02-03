Когда будут выключать свет на Харьковщине

В графике имеется 12 очередей отключения электроэнергии

"Харьковоблэнерго" обновило график почасовых отключений света, который будет действовать на Харьковщине с 6 по 12 февраля 2023 года.

Об этом сообщает Харьковская ОВА на своем официальном сайте.

Отключения начнутся с семи утра и продлятся не менее трех часов каждая очередь.

1 очередь – 12:00-15:00

2 очередь – 13:00-16:00

3 очередь – 14:00-17:00

4 очередь – 15:00-18:00

5 очередь – 17:00-20:00

6 очередь – 18:00-21:00

7 очередь – 19:00-22:00

8 очередь – 07:00-10:00

9 очередь – 08:00-11:00

10 очередь – 09:00-12:00

11 очередь – 10:00-13:00

12 очередь – 11:00-14:00

Полный список адресов, где будут действовать отключения на следующей неделе, можно просмотреть по ссылке .

Напомним, мы уже рассказывали, что Харьковщина тратит много электричества, поэтому по области начались аварийные отключения света .

А также писали, что в Укрэнерго рассказали о ситуации в отечественной энергосистеме и есть ли дефицит мощности .