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Когда будут выключать свет в Харькове. Новый график почасовых отключений электричества

3 февраля 2023 19:16
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Когда будут выключать свет на Харьковщине
В графике имеется 12 очередей отключения электроэнергии
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

"Харьковоблэнерго" обновило график почасовых отключений света, который будет действовать на Харьковщине с 6 по 12 февраля 2023 года.

Об этом сообщает Харьковская ОВА на своем официальном сайте.

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Отключения начнутся с семи утра и продлятся не менее трех часов каждая очередь.

1 очередь – 12:00-15:00
2 очередь – 13:00-16:00
3 очередь – 14:00-17:00
4 очередь – 15:00-18:00
5 очередь – 17:00-20:00
6 очередь – 18:00-21:00
7 очередь – 19:00-22:00
8 очередь – 07:00-10:00
9 очередь – 08:00-11:00
10 очередь – 09:00-12:00
11 очередь – 10:00-13:00
12 очередь – 11:00-14:00

Полный список адресов, где будут действовать отключения на следующей неделе, можно просмотреть по ссылке .

Напомним, мы уже рассказывали, что Харьковщина тратит много электричества, поэтому по области начались аварийные отключения света .

А также писали, что в Укрэнерго рассказали о ситуации в отечественной энергосистеме и есть ли дефицит мощности .

 

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