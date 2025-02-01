Що зміниться у Харкові з 1 лютого — нововведення для харків'ян

Гроші та комунальні платіжки. Фото: УНІАН

З 1 лютого в Україні, зокрема й у Харкові, очікується низка змін, які стосуються комунальних послуг та надбавок до пенсій. Крім того, стало відомо, чи буде в місті платний проїзд у громадському транспорті.

Що буде з комуналкою та які ще зміни чекають на харків'ян — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Комунальні послуги

У Лютому в Харкові та й по всій Україні не передбачається підвищення тарифів на комунальні послуги до завершення опалювального сезону. Так, побутові споживачі платитимуть за світло 4,32 грн/кВт∙год. А власники двозонних лічильників зможуть зекономити з 23:00 до 07:00. Нічний тариф як і раніше вдвічі нижчий — 2,16 грн/кВт∙год.

Вартість газу та опалення також залишається без змін. Так, НАК "Нафтогаз України" й надалі постачатиме газ за ціною 7,96 грн за кубічний метр. Він діятиме щонайменше до кінця квітня. Водночас тарифи інших постачальників коливатимуть від 7,79 до 9,99 за кубометр.

Що стосується водопостачання, то тарифи в місті у лютому також залишається без змін. Вони застосовуються на рівні, встановленому станом на 24 лютого 2022 року:

централізоване водопостачання: 13,36 грн за 1 м³ (без ПДВ), 16,032 грн за 1 м³ (з ПДВ).

централізоване водовідведення: 7,07 грн за 1 м³ (без ПДВ), 8,484 грн за 1 м³ (з ПДВ).

Такі тарифи залишаються незмінними для побутових споживачів. Для інших категорій споживачів тарифи були змінені з 1 січня 2025 року, але для населення вони залишаються на попередньому рівні.

Ціни на проїзд

Станом на 1 лютого 2025 року, вартість проїзду в комунальному транспорті Харкова залишається без змін і є безкоштовною для пасажирів. Міський голова Ігор Терехов підтвердив, що безкоштовний проїзд у громадському транспорті збережеться протягом усього 2025 року, і відповідні кошти вже передбачені в міському бюджеті.

Підвищення пенсій

Загального підвищення пенсій в Україні не передбачається. Проте деякі пенсіонери все ж отримають додаткові виплати залежно від віку:

пенсіонери віком від 70 до 74 років: отримають надбавку в розмірі 300 грн;

пенсіонери віком від 75 до 79 років: отримають надбавку в розмірі 456 грн;

пенсіонери віком 80 років і старші: отримають надбавку в розмірі 570 грн.

Однак, ці надбавки надаються за умови, що розмір пенсії особи не перевищує 10 340,35 грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, які законодавчі зміни чекають на українців з 1 лютого 2025 року.

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